Un bon samaritain sauve la vie d'un chien errant heurté par une voiture

L’hiver apporte son lot de verglas et de brouillard chaque année, et rend les routes plus hasardeuses qu’à l’accoutumée. De nombreux accidents surviennent alors, et ce sont parfois nos amis à 4 pattes qui se perdent sous les roues glissantes. Un chien errant en a fait les frais il y a quelques jours, en Inde.