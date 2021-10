En heurtant un chien à 130 km/h, un conducteur s'attend au pire. Jusqu'à ce que l'incroyable se produise...

Vu la vitesse à laquelle un automobiliste avait percuté un chien errant, il s’attendait à trouver un corps inanimé en allant voir. Le canidé a pourtant bel et bien survécu à ce choc d’une extrême violence. Les vétérinaires estiment même qu’il se remettra de ses blessures. Un véritable petit miracle.

Sur une route d’Italie, un chien errant a miraculeusement survécu à un accident à haute vitesse, surprenant le conducteur et les secours, comme le raconte The Dodo.

L’incident a eu lieu à la mi-août 2021. Ce jour-là, un automobiliste roulait à près de 130 km/h sur une autoroute, quand il a entendu et ressenti un choc. Il venait de heurter un chien avec son véhicule et s’attendait au pire.

En descendant de sa voiture pour aller s’enquérir de l’état de l’animal, il a n’en a pas cru ses yeux ; le chien était vivant. Le canidé à la robe blanche était encastré dans la calandre de son véhicule.



Jimmy Dotti / The Dodo

L’homme a aussitôt appelé les secours. C’est Jimmy Dotti, du service d’ambulance vétérinaire Ambulanze Veterinarie Italia, qui s’est rendu sur les lieux avec son équipe. Il n’a pas caché non plus sa surprise en constatant que le chien avait survécu à un accident à 130 km/h. « Au cours de mes nombreuses années de sauvetage d'animaux, je dirais que c'est l'un des cas les plus miraculeux », a-t-il en effet confié à The Dodo.

Un diagnostic tout aussi surprenant que sa survie

Après avoir endormi le chien, les secouristes l’ont précautionneusement délogé puis emmené aux urgences. En l’examinant, les vétérinaires ont découvert qu’il ne souffrait que d’une fracture à la patte avant et des blessures mineures. Son cerveau et sa colonne vertébrale étaient intacts. Un bilan particulièrement léger au vu des circonstances.



Jimmy Dotti / The Dodo

Les sauveurs du chien l’ont appelé Paraflu. Il devrait s’en remettre totalement. Une fois guéri, il pourra être proposé à l’adoption. « Paraflu est vraiment un bon chien. Il rendra sa future famille très heureuse », assure Jimmy Dotti.

Jimmy Dotti / The Dodo