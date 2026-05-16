Un Berger Allemand sauve son ami chien croisé coincé sous des pierres en alertant les pompiers
C’est grâce au flair de Remy, l'un des chiens de la famille, que son congénère Panko a pu être localisé alors qu’il était coincé sous un amas de pierres et de débris, totalement épuisé. Alertés en urgence, les pompiers ont réussi à le libérer en une quinzaine de minutes.
Panko, Bernedoodle (croisé Bouvier Bernois / Caniche) de 2 ans, est décrit comme un « chien velcro » par ses maîtres Donna et Scott Brinckerhoff, qui habitent une propriété de 1,6 hectare à Haddam, dans le Connecticut (Etats-Unis). Le meilleur ami du quadrupède est Remy, l'autre chien du couple. Il s'agit d'un Berger Allemand de 8 ans. La famille comporte aussi un chat roux répondant au nom de Mickey Finn.
Le 4 mai 2026, Panko s'est volatilisé, suscitant l'inquiétude de ses humains. « C’était très inhabituel que Panko ne soit pas avec nous, raconte son propriétaire à HK Now. Nous avons commencé à le chercher partout, à l’intérieur comme à l’extérieur, en l’appelant. Nous avons même fait un tour en voiture sur Plains Road, au cas où il aurait poursuivi un animal des bois et se serait perdu. En vain. »
haddam_volunteer_fire_company / Instagram
L'intervention précieuse et décisive de Remy
Donna Brinckerhoff a alors eu la brillante idée de faire participer le Berger Allemand aux recherches. « Remy connaît très bien la commande "va chercher", même si elle est généralement utilisée pour récupérer des friandises cachées », explique-t-elle. Là, il semblait avoir compris qu'il devait retrouver son congénère.
Il s'est tout de suite mis au travail, suivant une piste olfactive jusqu'à un vieux tas de débris et de grosses pierres. « Et effectivement, Panko était là, pris au piège, seul son nez dépassant », dit sa maîtresse.
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Le Bernedoodle était clairement épuisé et en état de choc. Trop fatigué pour aboyer, il ne pouvait que gémir.
Les pompiers à la rescousse
Peu avant 16 heures, le couple a appelé les secours. En attendant l'intervention des pompiers, le chien a bu boire un peu d'eau.
« 4 véhicules et 6 pompiers, dont le chef, sont arrivés et ont commencé à évaluer la situation. Ils craignaient particulièrement que le déplacement de pierres ne mette Panko en danger », indique Scott Brinckerhoff.
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Les soldats du feu lui ont offert des friandises pour gagner sa confiance, puis se sont mis à dégager un passage en utilisant des pieds-de-biche. Au bout de 15 minutes d'efforts, Panko a enfin été libéré. Il remuait la queue en faisant le tour de ses sauveurs, sous le regard attentif de Mickey Finn qui a assisté à toute la scène.
« Le mérite revient aussi à Remy pour avoir guidé ses maîtres directement jusqu’à lui » '
Bien qu'ayant passé plusieurs heures dans ce piège, le chien s'en est parfaitement remis par la suite. « Donna et moi serons à jamais reconnaissants envers les pompiers de notre quartier, qui ont sauvé notre petit compagnon », a déclaré Scott dans la foulée de cet heureux dénouement.
Ce dernier a été rendu possible par le Berger Allemand, dont la contribution a été saluée par le chef des pompiers, Sam Baber : « Le mérite revient aussi à Remy pour avoir guidé ses maîtres directement jusqu’à lui. Cela a véritablement été un travail d’équipe, et nous sommes heureux d’avoir pu aider à réunir Panko avec sa famille. »
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Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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