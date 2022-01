Un Berger Allemand sauve la vie de son propriétaire blessé en conduisant les policiers sur les lieux de l'accident

Une chienne est devenue l'héroïne de son propriétaire, victime d'un accident de voiture sur une autoroute à la frontière entre le New Hampshire et le Vermont aux États-Unis. L'animal a conduit les policiers sur le lieu du drame.

Dans la soirée du lundi 3 janvier 2022, des automobilistes ont été surpris de croiser le chemin de Tinsley, une femelle Berger Allemand âgée d'un an, qui cavalait seule sur une autoroute entre le New Hampshire et le Vermont. Cette scène les a incités à contacter les forces de l'ordre, rapporte Le Dauphiné.

Lorsque ces dernières sont arrivées, elles ont essayé d'attraper l'animal agité, en vain. « Ils pouvaient deviner que la chienne essayait de leur montrer quelque chose parce qu'elle ne cessait de leur échapper mais ne s'enfuyait pas complètement », a déclaré le policier Daniel Baldassarre à la chaîne locale WCVB.

En agissant de la sorte, Tinsley demandait simplement aux autorités locales de la suivre. Et c'est ce qu'elles ont fait.

© New Hampshire State Police

La chienne est partie chercher de l'aide

Le Berger Allemand a conduit les policiers près d'une glissière de sécurité abîmée. « [...] en regardant en dessous dans la direction dans laquelle regardait le chien, ils pouvaient à peine y croire », a ajouté Daniel Baldassarre.

En effet, les agents ont découvert Cam Laundry, le propriétaire de Tinsley, et une autre personne éjectés de leur véhicule sévèrement endommagé. Les occupants souffraient d'hypothermie et étaient blessés à la suite de l'accident de voiture, contrairement au quadrupède qui s'en est sorti sain et sauf.

Selon le capitaine des pompiers de Hartford, la chienne s'est assise calmement à côté de son maître lorsqu'il recevait les premiers soins. Heureusement, aucune blessure grave n'a été relevée.

« C'est un miracle qu'elle ait eu cette sorte d'intelligence pour faire ce qu'elle a fait, a confié Cam Laundry, c'est mon petit ange gardien. »