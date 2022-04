Un Berger Allemand né avec 6 pattes et des organes en trop subit plusieurs opérations complexes qui lui sauvent la vie

Un Berger Allemand né avec 6 pattes et des organes en trop subit plusieurs opérations complexes qui lui sauvent la vie

Raga est né au cours de l'automne 2021 avec 6 pattes et plusieurs organes supplémentaires, mettant sa vie en danger. Des vétérinaires ont risqué le tout pour le tout afin de le sauver.

« Il ne devrait probablement pas être en vie », a déclaré Anita Horne, directrice du VCA Advanced Veterinary Care Center, située à Fishers (Indiana, États-Unis). Peu de temps après sa naissance en automne 2021, le Berger Allemand, prénommé Raga, a été amené à la clinique par les bénévoles d'un refuge. La singularité de son physique a ébahi les vétérinaires. Et pour cause : le chiot est né avec 6 pattes, 4 testicules, ainsi que 2 pénis, vessies, côlons, urètres et bassins. Rien que ça !

© Robert Scheer / Indy Star

Malheureusement, sa vie ne tenait qu'à un fil. Une infection grave le menaçait en raison de matières fécales envoyées dans ses organes génitaux, rapporte le journal The Indianapolis Star. En outre, ses pattes supplémentaires, de couleur blanche, l'empêchaient de marcher normalement.

En règle générale, la plupart des chiens atteints d'anomalies similaires meurent à la naissance ou dans la belle fleur de l'âge. Mais les vétérinaires qui l'ont pris en charge ont voulu lui donner une chance.

© Robert Scheer / Indy Star

Force et amour

Pour vaincre l'infection, Raga a reçu des antibiotiques puissants. Mais ce n'est pas tout ! Le Berger Allemand s'est retrouvé sur la table d'opération... et pas qu'une fois. Les Dr Jae Tobias et Nicolas Vecchio ont réalisé 2 interventions chirurgicales très complexes.

© Robert Scheer / Indy Star

En décembre 2021, ses 2 pattes et son bassin supplémentaires ont été retirés. En février, ses organes inutiles, y compris son deuxième pénis, ont succombé aux coups de bistouri. L'animal, très robuste, a survécu. Une troisième opération est prévue cette année pour le débarrasser des 2 testicules en trop. Bientôt, Raga pourra vivre sereinement.

© Robert Scheer / Indy Star

Tout au long de cette série d'épreuves, Raga a vécu avec Gina Eliott, membre de l'équipe vétérinaire. Mais ce qui devait demeurer un accueil temporaire s'est transformé en adoption. Le jeune Berger Allemand et sa bienfaitrice ont tissé un lien si puissant, qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre.

© Robert Scheer / Indy Star

Il s'agit d'une fin magnifique pour ce chien âgé aujourd'hui de 7 mois, dont les chances de survie étaient minces. En plus d'avoir retrouvé un corps normal, Raga a rencontré son âme sœur. Sa résilience force l'admiration !

A lire aussi : Ce petit chien adore la vie à la ferme et prend son rôle de berger très à coeur (vidéo)

© Robert Scheer / Indy Star