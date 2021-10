Un chiot rare né avec 5 pattes vole le coeur des utilisateurs des réseaux sociaux

Alors que tout le monde la croyait née avec une queue supplémentaire, une jeune femelle Bulldog est en fait dotée d’une 5e patte. C’est ce qu’ont confirmé les vétérinaires après avoir examiné le chiot. Un cas extrêmement rare.

Chanel No 5 n’est pas un chiot tout à fait comme les autres. Elle a quelque chose en plus par rapport à ses congénères, un membre en l’occurrence, comme le rapportait le média britannique Metro.

Cette jeune femelle Bulldog avait été amenée au refuge de la NorCal Bully Breed Rescue à Sacramento, en Californie, par un vétérinaire après son abandon. Une mère d’accueil de l’association l’a aussitôt prise en charge.

Au départ, on pensait que l’excroissance se trouvant sur son train arrière était une 2e queue, mais les vétérinaires l’ayant examiné ont confirmé qu’il s’agissait d’une patte en plus. Le membre est, en effet, doté d’un pied comprenant 3 doigts et 3 coussinets.

Elle a 5 pattes, mais vit comme n’importe quel autre chiot

« Donc Chanel possède 5 pattes, sa queue est bien là et, bien sûr, elle est adorable », explique sa mère d’accueil, qui donne régulièrement des nouvelles de la petite chienne sur TikTok. Des vidéos qui sont vues par des millions d’internautes.

Les experts ne savent pas encore si Chanel No 5 gardera sa 5e patte ou s’il faudra la retirer. Pour le moment, elle ne semble pas la gêner. La jeune chienne ne s’appuie pas dessus, car elle est trop courte. La patte en plus reste pendante, alors que l’attache de sa queue se trouve juste au-dessus.

La petite chienne, elle, ne semble pas se soucier de cette particularité qui la caractérise. Elle grandit normalement et s’amuse avec les autres chiots de la maison.