Un Berger Allemand autonome surprend le web ! Chaque jour, il accueille le facteur et récupère les colis lui-même ! (Vidéo)

Un chien particulièrement intelligent et serviable s’occupe de recevoir les colis destinés à ses maitres lorsque ceux-ci sont absents de la maison.

Nuomi n’est pas un chien comme les autres. Ce Berger Allemand vivant en Chine dans un appartement avec ses propriétaires se balade avec un t-shirt. Mais ce n’est pas seulement cela qui rend ce chien particulier. En effet, une caméra de surveillance a révélé que le chien recevait le courrier et les colis tout seul.

Il n’est pas très courant de voir un chien rendre un service à ses propriétaires, autre que de lui rapporter la balle et de garder la maison. Quant il en vient aux choses pratiques, comme d’apporter un verre d’eau ou d’éteindre la lumière, les choses deviennent moins évidentes.

Cependant, Nuomi s’est révélé encore plus compétent que ce dont rêvent les familles des chiens. Une vidéo relayée par Cesarsway montre ses exploits en image.

Lorsque ses maitres sont sortis pour aller travailler et que le facteur sonne, Nuomi se dirige vers la porte. Il l’ouvre, prend le colis et le dépose dans le salon. Interpellé, le facteur tente de s’introduire dans l’appartement pour voir si quelqu’un s’y trouve et éventuellement prendre son reçu.

Seulement, le chien ne fait pas que recevoir le courrier, il garde la maison. Et si le facteur apporte quelque chose pour ses maitres, il n’en demeure pas moins un étranger lorsque celui-ci cherche à entrer. Le voyant faire, le chien aboie, ce qui effraie le facteur qui s’en va en courant.

Tranquillement, Nuomi referme la porte et s’en retourne s’asseoir dans son salon, comme le brave chien qu’il est.

