Un Beagle sauvé d’un élevage fournissant des chiens aux laboratoires découvre pour la première fois l’herbe dans un élan de joie (vidéo)

Pour rappel, 2 sénateurs ainsi que l’association Humane Society de l’État de Virginie aux États-Unis ont travaillé conjointement pour porter secours à 4 000 Beagles, chiots ou adultes, de l’élevage Envigo.

L’enquête menée depuis plusieurs années avait révélé que les toutous étaient maltraités et négligés avant d’être vendus à des laboratoires de recherche.

Un élan de solidarité s’était alors mis en place pour sortir les canidés de cet enfer et leur trouver un nouveau foyer.

Sami, qui faisait partie du plus grand sauvetage jamais rencontré par les organisations de protection animale, a été adoptée par Karen Shrader et son mari. Il était évident que la malheureuse n’avait connu que la vie enfermée dans une cage sans aucune interaction avec les humains.

« Le premier jour, elle était très timide, et elle a réclamé un panier dans notre chambre parentale. Elle ne s'aventurerait qu'à quelques mètres du lit », a déclaré Karen à The Dodo.

Une découverte à chaque instant

Comme on peut l’observer sur la vidéo, Sami se fait une joie de découvrir la vie de chien de famille. En quelques jours seulement, sa timidité a fait place à l’audace.

Lorsqu’elle a posé ses pattes pour la première fois sur la pelouse du jardin, elle a laissé exploser son allégresse.

« Samedi, elle faisait des accélérations et chassait des balles. Dans l'établissement d'élevage, elle avait raté tant de choses. Maintenant, elle a tout », s’est réjouie Karen.

C’est un véritable bonheur pour le couple de voir leur petite protégée s’épanouir ainsi.

A lire aussi : Un Border Collie retrouvé terrorisé par les humains et enfermé dans un hangar ne peut plus s'empêcher de faire des câlins

« Cela me réchauffe le cœur de savoir qu'elle est sortie d'un endroit où elle ne pouvait pas être un canidé et qu'elle profite maintenant de la liberté de courir, de jouer et de ressentir le toucher affectueux d'un humain ! Elle a reçu l'amour de ma famille et elle nous le rend 1 000 fois », a confié Karen qui espère que les images capturées permettront à d’autres adoptants potentiels de sauter le pas. En effet, de nombreux Beagles sont toujours dans l’attente de leur foyer.