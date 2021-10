Emmanuel Macron annonce un plan de lutte contre la maltraitance animale et déplore le fait "d'acheter un chien comme un jouet"

En visite dans un refuge franc-comtois, Emmanuel Macron s’est exprimé au sujet de la cause animale et de la loi contre la maltraitance, récemment votée au Sénat. Le président de la République a également évoqué le plan d’action du gouvernement pour lutter contre l’abandon et les achats impulsifs d’animaux.

Ce lundi 4 octobre était la Journée mondiale des animaux. C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Macron a rendu visite à un refuge, celui de la SPA de Gray en Haute-Saône. Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, était également présent, rapporte Ouest-France.

Arrivé en fin de matinée, le président de la République s’est entretenu avec les bénévoles et a ainsi pu constater les difficultés auquel la structure d’accueil fait face, tout comme de nombreuses autres dans le pays. Alors que le refuge Saint-Adrien pour chiens et chats dispose d’une capacité de 46 places, il prend actuellement 49 animaux en charge. La cause de cet encombrement est bien connue : les abandons, eux-mêmes souvent consécutifs à des achats et adoptions impulsifs.

Aux bénévoles qui prennent soin de nos animaux : merci ! Nous continuerons à vous soutenir. 330 projets portés par des refuges ont été accompagnés par le plan France Relance. Nous doublons ces moyens : 15 millions d'euros supplémentaires pour vous aider avec encore plus de force. pic.twitter.com/OegaRj8NLY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2021

Sensibilisation, accompagnement et sanctions

C’est ce contre quoi le chef de l’Etat promet de lutter, rappelant que la France fait figure de mauvais élève européen en termes d’abandons d’animaux, qui s’élèvent à 100 000 chaque année. Emmanuel Macron a déclaré, lors de sa visite, qu’il était grand temps qu’on arrête « d’acheter un chien comme un jouet ».

Pour sa part, Julien Denormandie a souligné la nécessité de « sensibiliser le grand public, d’accompagner les structures qui recueillent ces animaux et ensuite de sanctionner si nécessaire ». Le ministre de l’Agriculture avait lancé son plan de lutte contre l’abandon en décembre 2020, prévoyant notamment l’instauration d’un « certificat de sensibilisation obligatoire » pour tout futur détenteur d’un animal.

M. Macron a abordé un autre sujet quelque peu délicat, celui du clivage défenseurs de la cause animale / éleveurs et chasseurs. Le locataire de l’Elysée considère que cette opposition n’a pas lieu d’être, que les éleveurs et les chasseurs sont des « acteurs de la ruralité » et qu’on « n’avancera qu’en réconciliant ».

Le président de la République a également mis en avant les actions du gouvernement sur certaines questions telles que les conditions dans les abattoirs, avec la modernisation de 150 de ces établissements, dont le tiers a été doté de caméras de vidéosurveillance.

Les candidats à la présidentielle auraient tort de faire l’impasse sur la question animale

Ces mesures trouveront-elles un écho auprès des Français, qui sont 84% à considérer que la cause animale est importante ? Un chiffre dévoilé lors du sondage Woopets / Ifop le mois dernier. Une enquête riche en enseignements, nous apprenant notamment que 90% des citoyens sont favorables à la loi contre la maltraitance animale et qu’ils adhèrent en masse à des mesures spécifiques telles que : l’interdiction de détenir des animaux en cas de condamnation pour maltraitance (96%), la création d’un certificat de sensibilisation préalable à l’acquisition d’un animal (87%) ou encore l’interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie (69%).

Avec l’élection présidentielle d’avril 2022 en ligne de mire, les candidats ne pourront très probablement pas ignorer les questions liées à la condition animale. Près d’un Français sur 2 (47%) affirme, en effet, que les propositions faites dans ce domaine influenceront son vote, toujours d’après le sondage Woopets / Ifop.