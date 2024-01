Un appel au secours lancé pour un chien coincé entre 2 murs depuis plusieurs jours

Mécanicien de son état, Jorge Feliz travaille dans un entrepôt à Hialeah, ville du sud de la Floride située à une quinzaine de kilomètres de Miami.

Lui et ses collègues s’occupent d’un chien qu’ils avaient sauvé de l’errance et qui répond au nom de Yanko. Agé de 5 ans, le quadrupède vit, en effet, dans cet établissement depuis un certain temps.

Récemment, il s’est mis en mauvaise posture. Jorge Feliz ne s’en est pas aperçu, ses collègues non plus. Un voisin bienveillant s’en est rendu compte à temps, en revanche.

Celui-ci pouvait entendre les aboiements désespérés du chien qui était coincé entre 2 murs de l’entrepôt. L’habitant inquiet pour Yanko en a immédiatement informé les employés qui ont réussi à déterminer son emplacement.

Jorge Feliz pense que son ami à 4 pattes s’était retrouvé pris au piège en courant après un animal. Probablement « un raton laveur ou un chat », dit-il à WEAU. Dans sa course, le chien « ne s’était pas rendu compte que l'espace se réduisait un peu plus, poursuit le mécanicien. Il s'était retrouvé coincé et avait essayé de sortir, mais ses tentatives ne faisaient que l’enfoncer un peu plus [dans ce piège] ».



City of Hialeah Fire Department / Facebook

Après avoir essayé de lui venir en aide, Jorge Feliz et ses camarades sont parvenus à la conclusion qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose et que la seule solution était d’appeler les pompiers.

« Dieu merci, nous l'avons toujours ici avec nous »

Le « City of Hialeah Fire Department » a ainsi envoyé une équipe sur les lieux. Les soldats du feu ont d’abord essayé d’intervenir par le toit, puis depuis l’arrière du bâtiment. Sans succès. Finalement, ils ont compris que leur unique option était de créer une brèche dans le mur.



City of Hialeah Fire Department / Facebook

Ils se sont donc mis à le percer et, au bout de 2 heures et demies d’efforts, Yanko a enfin été libéré.



City of Hialeah Fire Department / Facebook

Le chien était déshydraté, épuisé et présentait quelques égratignure, mais ne souffrait de rien de grave. Il s’en remet auprès de ses bienfaiteurs qui sont reconnaissants envers le voisin. « Je pense que si le gars d'à côté ne l'avait jamais entendu, nous aurions perdu ce chien, dit Jorge Feliz à ce propos. Dieu merci, cela n’a pas été le cas et nous l'avons toujours ici avec nous. »