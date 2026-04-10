Un adolescent de 14 ans disparu mobilise 3 patrouilles de gendarmes, et est finalement retrouvé par un chien pisteur

En Haute-Garonne, c’est un chien du nom de Mojito qui a permis de mener à bien les recherches d’un jeune homme disparu depuis plusieurs heures. Même si les forces de l’ordre se sont mobilisées rapidement, les actions menées n’ont pas porté leurs fruits. C’est finalement le recours à un chien formé pour les avalanches et les cas extrêmes qui a fait la différence.

L’adolescent avait pris la fuite de son domicile en passant par la fenêtre de sa chambre dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 avril 2026. Très anxieux de savoir leur fils seul dans la nature, les parents de l’adolescent ont tout de suite contacté la gendarmerie de Haute-Garonne, racontait Actu, dans l’espoir de l’avoir rapidement auprès d’eux à nouveau.

Un déploiement exemplaire

La gendarmerie n’a pas hésité une seconde avant de déployer les moyens nécessaires pour arriver à ses fins. Au total, 3 patrouilles ont été mobilisées pour assurer des recherches précises sur la zone. Malheureusement, le travail habile et professionnel des gendarmes n’a rien donné. Un quatrième acteur a été sollicité : le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM).

Mojito : le nez expert de la gendarmerie

Habitué à intervenir sur des terrains dangereux en montagne, Mojito apporte son aide au Peloton de Bagnères-de-Luchon depuis plusieurs années. La recherche de l’adolescent disparu n’a pas été un problème pour le Berger Allemand qui a résolu l’affaire très rapidement, en se servant de son odorat particulièrement aiguisé.

En bonne santé, le garçon a été ramené à son domicile. Parallèlement, Mojito a été une fois de plus félicité par les équipes présentes. Un post Facebook lui a même été dédié.

Comment entraîner l’odorat de son chien ?

Si tous les chiens n’ont pas vocation à devenir experts pisteurs tout comme Mojito, ils sont souvent friands d’activités qui nécessitent un travail de l’odorat. Avec votre chiot, il est tout à fait possible de favoriser ce sens en lui proposant des jeux. Ils peuvent être débutés à 3 mois, mais prendront tout leur sens dès 6 mois, avec la maturité du chien. Comment s’y prendre ? Voici les étapes :

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