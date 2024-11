Un adolescent amoureux des chiens s'investit corps et âme dans la création du premier parc canin de sa commune

Dans une petite ville du Minnesota, les chiens ont désormais un parc dédié, où ils peuvent s’amuser et se rencontrer en toute sécurité. Ils le doivent à un jeune scout passionné et déterminé.

Jaxon Wagner est un adolescent actif et engagé. Habitant Montevideo dans le Minnesota (Etats-Unis), il fait partie d’un groupe de scouts, joue au football américain avec l’équipe du lycée et est musée. Par-dessus tout, il est un grand amoureux des chiens.



Il avait remarqué que dans sa petite ville, il n’y avait pas d’espace permettant aux chiens de se dépenser, jouer et se détendre librement. Il en avait discuté avec plusieurs propriétaires canins qui étaient confrontés à ce problème au quotidien. Il avait alors eu l’idée de créer un parc pour les toutous.

« C'était mon objectif depuis le premier jour, raconte l’intéressé à CBS News. Je ne pensais pas que je mènerais un jour un projet aussi important ».

Jaxon Wagner s’était aussitôt mis en travail. Il avait dessiné un plan, rencontré les autorités locales, trouvé un terrain et lancé une collecte de fonds. Grâce à cette dernière, il a réussi à récolter 16 000 dollars (près de 15 000 euros).

La construction du parc canin a ensuite pu débuter. Un processus sur lequel il ne s’est pas lancé seul ; ses amis de l’équipe de football et d’autres passionnés de chiens lui ont prêté main forte durant toutes les étapes de la réalisation.



« Je ne savais pas comment installer une clôture, mais maintenant je le fais, confie-t-il. J'ai regardé quelques vidéos YouTube et j'ai compris ».

Au bout de 2 années de dur labeur et de procédures, le Bark Park a enfin vu le jour. Jaxon Wagner a pu inaugurer le parc pour chien de ses rêves lors d’une petite cérémonie conviviale.



« J'ai beaucoup appris et rencontré tant de gens formidables »

Les chiens de Montevideo disposent désormais d’un endroit sécurisé, avec un petit parcours d’obstacles et une soixantaine de mètres de clôture.



Mark Christianson est l’un des propriétaires canins usagers de ce parc. Il est ravi de pouvoir y amener sa chienne tous les matins. « Je peux la sortir maintenant et elle n'a plus de lampourdes sur elle, ni de boue et je ne me fais plus gronder par ma femme en rentrant à la maison », plaisante-t-il.



« Je trouve cela génial, dit, pour sa part, Jaxon Wagner. Je suis vraiment reconnaissant envers toute la communauté qui a été d'une grande aide dans tout ce processus. C'était super amusant à faire. J'ai beaucoup appris, rencontré tant de gens formidables et vécu des choses que je n'aurais jamais pensé vivre. »

