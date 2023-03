Un Golden Retriever capricieux donne du fil à retordre à sa maîtresse lorsqu’il est l’heure de quitter le parc (vidéo)

Pour Aki, les bons moments ne durent jamais assez longtemps. Le Golden Retriever a plus d’un tour dans son sac pour le faire comprendre à Dolores, sa maîtresse. Son voeu le plus cher ? Que ses visites au parc de jeux durent toute une éternité !

Aki le Golden Retriever a des milliers d’abonnés sur son compte TikTok. Ses followers et sa maîtresse, Dolores, tombent chaque jour un peu plus sous le charme du canidé à la robe dorée. Sa passion ? Se rendre dans un parc à jeux une fois par mois, rapporte Newsweek.

« Aki est notre seul animal à la maison, et il n’a donc pas toujours l’occasion de jouer avec d’autres chiens. Il aime aller au parc de jeux et il sait que c’est un endroit spécial. Il veut toujours y rester le plus longtemps possible », s’est confiée Dolores.

Il y a quelques jours, elle a décidé de poster une vidéo d’Aki dans ce fameux parc, un lieu idyllique aux yeux du Golden Retriever. Le canidé aime tellement cet endroit qu’il donne du fil à retordre à Dolores lorsqu’il est l’heure de rentrer à la maison.

Un chien têtu comme une mule !

Dans le clip, Dolores commence par attraper délicatement l’une de ses pattes, pour essayer de le faire redescendre au sol, mais elle échoue. Elle tente ensuite de placer ses bras sous les aisselles de son chien et de le ramener vers elle, en vain.

En effet, Aki se sert de la force de ses pattes arrière pour mettre sa maîtresse en difficulté. Il se sent beaucoup trop bien à bord de sa cabane perchée, et selon lui, il est vraiment trop tôt pour s’en aller !

C’est finalement à l’aide de friandises que le Golden Retriever cède et suit sa propriétaire. Dans les commentaires de la publication, les internautes ont été des milliers à qualifier la vidéo d’« hilarante », et à y déceler quelques similitudes avec leurs propres animaux.

Aki adore ce rendez-vous mensuel et ne s’en passerait pour rien au monde. Il est tout de même heureux d’avoir retrouvé ses jouets dans sa maison, tout en rêvant secrètement de sa future visite au parc de jeux, pour le plus grand bonheur de ses followers.