Ultima lance de nouvelles croquettes bio pour chiens et chats et renouvelle sa gamme Nature

Déjà engagée dans le segment du naturel depuis des années, Ultima lance 4 nouvelles références de croquettes certifiées Bio. La marque renouvelle également sa gamme Nature avec de nouvelles recettes proposées dans un emballage revisité et recyclable.

Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les produits naturels et issus de la filière biologique, aussi bien pour leur propre consommation que pour celle de leurs animaux de compagnie. Ces propriétaires canins et félins sont conscients des bienfaits que peuvent apporter ces produits, ainsi que de la dimension environnementale d’une telle démarche.

C’est pourquoi bon nombre d’entre eux choisissent Ultima, marque ayant su maintenir son statut de leader dans ce segment du naturel, notamment grâce à ses innovations. Elle vient d’ailleurs de lancer une nouvelle gamme complète de croquettes certifiées Bio et comprenant 4 références : poulet frais ou saumon pour le chien et pour le chat.

De nouvelles recettes de croquettes Bio dans des emballages recyclables

Des recettes à base d’ingrédients de haute qualité, dont des protéines animales et des légumes soigneusement sélectionnés. Le tout étant cuit à la vapeur pour une préservation optimale de leurs qualités nutritionnelles, et proposé en emballage plastique recyclable.





Ce faisant, Ultima consolide son image de pionnière, puisque la nouvelle gamme de croquettes Bio pour chat est la première à être signée par une grande marque nationale.





Présente en moyennes et grandes surfaces pour être au plus près des propriétaires, Ultima met à leur disposition les nouvelles recettes certifiées Bio aux tarifs suivants : 5,90€ le paquet de 400 g de croquettes (poulet frais ou saumon) pour chat et 7,49€ le paquet de 700 g de croquettes (poulet frais ou saumon) pour chien.

La gamme Ultima Nature se renouvelle

Créée en 2016, la gamme Ultima Nature est toujours l’une des préférées des propriétaires français de chiens et de chats, soucieux du bien-être de leurs compagnons et fidèles aux produits naturels. Elle compte désormais 2 nouveautés que sont les croquettes au bœuf frais français pour les chiens de petite et de grande taille.

Ces recettes sont préparées en France et la traçabilité de l’ingrédient principal (bœuf frais français, saumon Atlantique frais, poulet fermier frais élevé en plein air) est garantie.

Là encore, c’est la cuisson vapeur qui est employée pour que les croquettes gardent leurs propriétés nutritionnelles et se mettent au service de la santé de l’animal.

La nouveauté Ultima Nature réside aussi dans ses emballages relookés et recyclables, pour joindre l’utile à l’agréable.