Trouvés abandonnés dans un parc, 40 chiens ont été répartis dans 4 associations afin d’espérer une meilleure vie (vidéo)

Chaque année, le nombre d’abandons augmente dans le monde entier. Parfois, ce sont même plusieurs chiens en même temps qui sont ainsi laissés dans la rue par des individus malveillants, à l’image de ce qui s’est passé dans l’Illinois il y a plus d’un an…

Mick Johnston est un grand amoureux des chiens qui réside à Rockford dans l'État de l’Illinois (États-Unis) . Étant lui-même l’heureux propriétaire d’un toutou, il passe le plus clair de son temps dehors à jouer et se promener avec son meilleur ami. Mais un matin de juillet 2024, très tôt, alors qu’il se rendait au parc canin Hammertime, situé dans la ville voisine de Belvidere, il a fait une découverte inattendue et véritablement dramatique. Alors qu’il arrivait tranquillement sur les lieux à 4h40, il a trouvé une quarantaine de chiens abandonnés qui erraient désespérément, probablement à la recherche d’une âme charitable pouvant les aider.

Une solidarité émouvante

Inquiet et démuni, Mick s’est alors emparé de son téléphone pour faire une vidéo qu’il s’est ensuite empressé de poster sur Facebook afin d’alerter la communauté locale et demander de l’aide par la même occasion. Rapidement, de nombreuses personnes lui ont répondu, dont le service animalier du comté de Boone (Boone County Animal Services) qui s’est proposé d’intervenir sur place afin de mettre les 40 canidés en sécurité. Par la suite, diverses associations ont été contactées et, comme l’explique le média MyStateline , 4 d’entre elles ont accepté de recueillir une partie des toutous.

Dès le lendemain de ce sauvetage d’envergure, le service animalier du comté de Boone a confirmé que tous les chiens allaient être pris en charge par les refuges Wagging Hearts , North Central Maltese Rescues , Cause For Paws Rescue et Illinois & Bonafied Rescue .

Les jours qui ont suivi, des centaines de personnes ont tenu à faire des dons. Ainsi, de la nourriture, des colliers, des jouets et toutes sortes d’autres produits et accessoires ont été offerts par les habitants du quartier, tous émus de la situation.

Dans la foulée, une enquête a été ouverte pour trouver la ou les personnes à l’origine de cet abandon massif. À l’heure actuelle, aucune explication n’a pu être trouvée...

© Boone County IL Animal Services / Facebook