Trouvée errante à quelques heures d’une terrible tempête de neige, cette chienne est sauvée in extremis (vidéo)

Le 19 janvier dernier, un homme se promenait dans les rues de sa ville lorsqu’il a aperçu une chienne de race Staffordshire Bull Terrier sauter par la fenêtre du deuxième étage d’un immeuble abandonné. Une tempête de neige étant prévue pour le soir même, le bon samaritain a immédiatement suivi la petite femelle afin de l’attraper et de la mettre en sécurité. Contre toute attente, il ne lui a pas fallu bien longtemps avant de gagner la confiance de la boule de poils. Grâce à un paquet de crackers Ritz, il n’aura fallu que quelques minutes à peine pour que le canidé le rejoigne et accepte de monter dans sa voiture.

@nicandtrix / TikTok

Un passé flou

Cette histoire surprenante a été relatée par la sœur de l’homme, via TikTok. Dans une vidéo postée le jour même du sauvetage et relayée par PetHelpful, on peut en apprendre plus sur la mystérieuse petite chienne errante. Après l’avoir mise en sécurité, l’homme s’est empressé d’emmener la louloute chez le vétérinaire. Les examens pratiqués ont révélé qu’elle n’avait aucune blessure et pas de puce électronique permettant d’identifier ses éventuels propriétaires. Néanmoins, l’aspect de ses mamelles et son ventre relativement gonflé ont pu attester qu’elle a probablement dû être utilisée pour la reproduction…

Les quelques habitants vivant autour de la maison abandonnée ont quant à eux révélé qu’ils nourrissaient la petite chienne depuis plusieurs semaines déjà. Malheureusement, personne ne sait réellement d’où elle vient et ce qu’elle a vécu par le passé… Loin d’être sauvage, la rescapée (qui n’a toujours pas de nom) se montre très câline et sociable. Aujourd’hui, l’adorable petite chienne a été lavée et vit chez Nic, la sœur de son sauveur. Elle profite d’une vie plus saine et sereine. Elle a désormais de nombreux jouets et des couvertures bien chaudes à sa disposition. Ses dernières analyses vétérinaires ont affirmé qu’elle était en parfaite santé ! Nic et son frère lui cherchent activement un prénom, Ritz, en hommage aux délicieux crackers qui ont permis de la sauver, étant dans leur top 3. On ignore cependant s’ils ont décidé de garder la petite chienne ou de la mettre à l’adoption…

A lire aussi : Ce chien élevé par des chats a adopté leur comportement et leurs habitudes (vidéo)

@nicandtrix / TikTok