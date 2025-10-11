Trop loin pour attraper le jouet, cette maîtresse feint la paresse et son chien fait tout pour la faire jouer (vidéo)

Les chiens adorent attraper la balle ou le jouet, le ramener est une autre histoire. Cette propriétaire a mis son chien à l’épreuve en lui demandant de lui rapporter le jouet pour qu’elle puisse lui relancer, mais en plus de lui ramener précisément dans la main. Avec beaucoup d’entrain, le chien s’est exécuté.

Le canidé ne semble pas comprendre toutes les règles imposées par sa maîtresse lors de ce tendre moment, mais s’exécute, sans doute motivé par le jeu.

@missbrindle / Instagram

Une maîtresse bloquée sur son canapé

Cette propriétaire qui partage le quotidien de ses chiens sur Instagram, sur le compte « @missbrindle » n’a pas résisté à l’envie de s’amuser avec son compagnon canin, en toute bienveillance. Ce jour-là, racontait PetHelpful, le bonhomme était de bonne humeur et sa partie de jeu ne pouvait se faire qu’en compagnie de sa maîtresse. Ne souhaitant pas bouger, cette dernière est restée sur le canapé, et a demandé à son chien de lui rapporter le jouet. Seul problème, le jouet était un petit peu trop loin de sa main, à quelques centimètres. Elle a donc demandé à sa boule de poils de faire un petit effort supplémentaire et de revenir pour lui donner en main propre. La propriétaire utilise l’humour en prétendant qu’elle ne peut pas l’atteindre.

Il donnerait tout pour sa partie de jeu

On remarque à travers d’autres vidéos que le chien est un vrai fan de jeu. Dans sa maison, il lui arrive de dévaler les escaliers des dizaines de fois d’affilée pour ramener le jouet à sa propriétaire. La plupart du temps, cette dernière est prête à se baisser ou à se déplacer pour attraper le jouet et le lancer à nouveau.

@missbrindle / Instagram

Dans la vidéo qui a tant plus aux internautes, c’est la mine motivée du chien qui a marqué les esprits. Surexcité par sa séance, il comprend à peine ce que sa maîtresse lui demande, mais finit par faire le nécessaire pour s’amuser au maximum.

A lire aussi : Grâce à ses aboiements, une chienne héroïque évite le pire à ses maîtres menacés par les flammes

Le jeu : un moment chien-maître qui soude une relation

Le jeu permet non seulement de brûler des calories, mais aussi d’améliorer la santé mentale de nos compagnons. Il est essentiel pour le développement sensori-moteur, notamment chez le chiot, le bien-être et les aide à se sentir plus à l’aise dans leur environnement. C’est aussi le meilleur moment pour renforcer la relation de confiance. Jeu solitaire ou jeu social, toutes les occasions sont bonnes à prendre pour égayer la vie de nos meilleurs amis.