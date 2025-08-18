Très attaché à la chienne avec qui il a joué dans le film "Je suis une légende", Will Smith décide de lui rendre un hommage poignant (vidéo)

Chaque année aux États-Unis, la journée nationale des animaux de compagnie rend hommage aux fidèles boules de poils qui partagent le quotidien de leurs humains. C’est d'ailleurs à cette occasion, en 2024, que l’acteur Will Smith a décidé d’honorer Abbey, l’adorable femelle Berger Allemand qui a partagé avec lui l’affiche de Je suis une légende.

Les fans se souviennent très bien du magnifique et émouvant duo formé par le Dr Robert Neville (incarné par Will Smith) et sa chienne Sam (incarnée par Abbey), dans le célèbre film de science-fiction sorti en 2007 et réalisé par Francis Lawrence. À l’époque âgée de 3 ans et tout droit sortie d’un refuge par le dresseur Steve Berens, la petite femelle Berger Allemand est devenue une véritable star suite à son rôle dans Je suis une légende. Abbey a rejoint le paradis des toutous en 2018, à 14 ans, mais, elle a eu une magnifique et longue vie aux côtés de son dresseur et maître de toujours… “Elle a eu une vie très remplie. Nous avions un grand ranch en Californie avec beaucoup d'autres animaux, vous savez, pour courir partout - être un chien - profiter de sa vie”, affirmait son propriétaire peu de temps après son décès.

© Imbd

“La meilleure fifille”

En 2024, à l’occasion du National Pet Day, Will Smith a à son tour souhaité rendre hommage à sa fidèle partenaire. Pour cela, il a partagé une émouvante vidéo retraçant quelques beaux instants de tournage et de tapis rouges vécus avec la boule de poils. “La meilleure fifille”, a-t-il écrit en légende avec beaucoup de tendresse. Durant le tournage, l’acteur oscarisé et la chienne ont en effet tissé des liens très profonds, au point où Will Smith a même cherché à adopter sa petite co-star ! Steve Berens n’a cependant jamais voulu se séparer de sa chienne…

Une fin tragique et inoubliable

Likée plus de 616 500 fois, l’émouvante vidéo a été relayée par plusieurs médias, dont le Dailymail . Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à repenser à la scène où Sam rend son dernier souffle après avoir été infectée par le virus mortel. “La dernière fois que j’ai pleuré au cinéma, c’était quand Samantha est morte…”, a affirmé un internaute tandis qu’un autre affirme que “sa mort a été l’une des pires parties du film”.

A lire aussi : Supposée être partie faire les courses, cette femme rentre finalement avec un énorme toutou de refuge à la maison (vidéo)

© @willsmith / Instagram