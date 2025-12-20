« Trempés, frigorifiés et désorientés », des chiots abandonnés sous l’orage bouleversent un employé de refuge qui agit sans attendre

Entassés dans une petite cage au bord de la route, 7 chiots frigorifiés ont été abandonnés à leur triste sort sous une pluie battante. Heureusement, ce matin-là, un employé du refuge local passait dans le coin !

C’est une scène glaçante dont a été récemment témoin un employé du refuge RSPCA de Doncaster et Rotherham (Angleterre). Un samedi matin, alors qu’il arrivait au travail en plein orage et qu’il cherchait à se mettre à l'abri au plus vite, il s'est soudainement figé en apercevant une caisse abandonnée.

Une découverte dramatique

Dans cette cage minuscule, se trouvaient 7 chiots terrorisés qui avaient été laissés seuls au bord de la route, sans eau, ni nourriture. Sous cette pluie battante, les pauvres petits étaient tellement entassés qu'ils pouvaient à peine bouger.

« Les chiots se trouvaient dans une cage au bord d'une route principale, loin de nos locaux », a déclaré Daniel Cartwright de la RSPCA, dans un communiqué de presse relayé par The Dodo. « Ils ont été laissés dans des conditions dangereuses, surtout avec le temps froid et pluvieux du week-end. Heureusement, nous ne pensons pas qu'ils soient restés là trop longtemps – ils étaient trempés, frigorifiés et désorientés – mais ils ont vite apprécié l'attention et les câlins de notre équipe. »

Des soins réconfortants

Après avoir été mises en sécurité à l’intérieur du refuge, les boules de poils ont reçus des soins réconfortants. Le personnel s’est ainsi empressé de les laver, de les nourrir et de les installer bien au chaud dans des couvertures. Les chiots ont également reçu des noms faisant référence à des tempêtes : Bram, Dave, Eddie, Marty, Oscar, Patrick et Wubbo.

« Ils se portent très bien et semblent tous en bonne santé », a déclaré David Cartwright. « C’est déchirant de penser que quelqu’un les a abandonnés de cette façon. »

Le refuge poursuit d’ailleurs ses recherches pour retrouver la personne qui a abandonné ces petits, dans l’espoir d’obtenir des informations sur leurs antécédents médicaux.

De leur côté, les petites boules de poils sont nettement plus détendues et heureuses depuis qu’elles sont en sécurité. Les bénévoles de la RSPCA se réjouissent de pouvoir les choyer et de les garder sous leur protection jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à rejoindre leur famille pour la vie.