Découverts dans une boîte d’essuie-tout, 7 chiots nouveau-nés abandonnés ont été sauvés in extremis par un passant

Un simple geste a permis de sauver 7 vies. Abandonnés dans une boîte détournée de son usage initial, de tout jeunes chiots ont été découverts juste à temps par un passant. Grâce à une chaîne de solidarité rapide et bienveillante, ces petites boules de poils ont désormais une chance de grandir en sécurité, entourées d’amour.

“Aidez-les, s'il vous plaît. Désolé". Tel était le message inscrit sur un bout de papier collé sur un paquet déposé dans la rue. La boîte en question était censée contenir des rouleaux de papier essuie-tout, mais le passant qui l’a découverte dans le comté de Charles, dans l’Etat du Maryland (Etats-Unis), y a trouvé autre chose.



7 chiots nouveau-nés, qui n’avaient vu le jour que depuis une poignée d’heures, y avaient effectivement été abandonnés. Ils n’auraient assurément pas survécu sans l’intervention du bon samaritain.



Ce dernier les a emmenés au refuge local, celui du Charles County Animal Care Center. Ce dernier savait à qui il devait s’adresser pour sauver les petits canidés. Il a effectivement contacté Hollis Lampe, mère d’accueil expérimentée et responsable au service animalier du comté voisin de St. Mary. L’intéressée a tout de suite accepté de prendre les chiots en charge.

“Une fois l'angoisse initiale dissipée, la plupart des membres du personnel et moi-même étions vraiment soulagés que les chiots aient été retrouvés en temps opportun”, raconte-t-elle à The Dodo .

Alors qu’un chiot ne devrait pas être séparé de sa mère avant l’âge de 8 semaines, ceux -là étaient privés de leur génitrice beaucoup trop tôt. Nul ne sait ce qu’il en est advenu de cette dernière, mais il fallait agir vite pour espérer les sauver.

“Ils seront très bien socialisés lorsqu'ils seront prêts à être adoptés”

“Nous voulons être clairs avec les gens : ils ne doivent pas laisser les animaux livrés à eux-mêmes. Les citoyens du comté de St. Mary peuvent nous appeler et nous les aiderons. D’une manière ou d’une autre”, dit Hollis Lampe, qui s’est tout de suite mise au travail.

Avec l’aide de ses 3 enfants, elle prend soin des bébés, les nourrit au lait maternisé et veille sur eux.



“Pour l'instant, les chiots se concentrent principalement sur leur alimentation et leur sommeil, et n'ont pas beaucoup d'activité, à part se blottir et pleurer quand ils ont faim, explique-t-elle. Mais à ce rythme, ils seront très bien socialisés avec les enfants lorsqu'ils seront prêts à être adoptés.”

Dès qu’il passeront le cap des 6 semaines, ils seront proposés à des familles d’accueil désireuses de les adopter. Leur adoption ne pourra être officialisée qu’après leur stérilisation.