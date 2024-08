Traumatisée par un passé difficile, une petite chienne à la recherche d’un foyer pense que tout le monde veut lui faire du mal (vidéo)

En Roumanie où elle a été sauvée, la petite Sweetpea a subi toutes sortes de cruautés de la part des humains. Aujourd’hui en sécurité dans un refuge du Royaume-Uni, la chienne reste traumatisée par son passé et peine à faire confiance. Elle ne demande pourtant qu’une seule chose : être aimée comme elle le mérite. Pour réaliser son rêve, les bénévoles qui l’ont recueillie se sont alors donné pour mission de lui trouver le foyer idéal afin qu’elle puisse enfin s’épanouir et oublier ses maltraitances passées.

Originaire de Roumanie, Sweetpea est arrivée il y a quelques mois au refuge d'Oakwood Dog Rescue à Hull (Royaume-Uni) afin de démarrer une nouvelle vie. À la recherche d’une famille aimante et patiente, cette petite chienne croisée de 3 ans est encore traumatisée par ce qu’elle a subi auparavant.

Un passé traumatisant

Selon le personnel du refuge, Sweetpea « était extrêmement craintive à son arrivée et pensait clairement que quelque chose de mal allait lui arriver. » Dès que quelqu’un l’approchait, elle hurlait autant qu’elle pouvait et faisait tout pour tenir les humains à distance.

En prenant leur temps et en faisant preuve de douceur, les bénévoles ont réussi à installer la petite chienne dans un box.

Oakwood Dog Rescue / Facebook

Après une vingtaine de minutes, Sweetpea a finalement réalisé qu’elle était en sécurité et elle a montré son véritable visage. « Il y avait 2 soigneurs au moment du transport et Sweetpea courait littéralement de l'un à l'autre, faisant des câlins, des bisous et réclamant des chatouilles. C'était incroyable de voir la différence chez elle en si peu de temps. Elle n'a plus besoin d'avoir peur des mains des humains. », a expliqué le refuge dans une déclaration rapportée par le Mirror.

Oakwood Dog Rescue / Facebook

Le personnel soignant a tout de suite compris que la chienne avait dû avoir un passé compliqué. « Elle a montré des signes de traumatisme grave au cou dû à une perche d'accrochage utilisée sur elle en Roumanie », a-t-il déclaré. La moindre pression exercée sur/autour de son cou la fait désormais paniquer.

À la recherche d’une famille aimante et patiente

Avec un passé aussi lourd à porter et n’ayant reçu aucune formation de base, la petite Sweetpea aura beaucoup de choses à apprendre dans sa nouvelle famille.

Oakwood Dog Rescue / Facebook

« Sweetpea ne peut pas encore marcher avec un collier ou un harnais et une laisse. Cela prendra du temps et de la patience car elle devra établir une relation de confiance avec sa famille avant de pouvoir commencer l'entraînement. », a précisé le refuge.

Cette chienne pleine d'énergie montre cependant des signes d'amélioration chaque jour et elle apprend progressivement que tous les humains ne veulent pas lui faire de mal.

Il ne lui manque désormais qu’une famille aimante qui aura le temps et la patience d'aller à son rythme et qui lui offrira enfin la chance de connaître le bonheur.