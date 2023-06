Une vétérinaire montre les gestes simples et efficaces qu'elle emploie pour apaiser un chien sénior anxieux (vidéo)

Pour n’importe quel chien, se retrouver dans un environnement qui lui est totalement étranger est une véritable épreuve. Confusion et anxiété peuvent s’emparer de l’animal, qui a alors besoin de beaucoup de temps pour s’y acclimater. Ce sentiment est exacerbé chez les canidés les plus vulnérables, notamment les séniors. Dans une vidéo postée sur TikTok, une vétérinaire a fait la démonstration de son approche permettant d’aider les toutous âgés à surmonter progressivement ce genre de stress.

Une vétérinaire a partagé sur TikTok sa méthode et ses astuces destinées à amener un vieux chien anxieux à trouver du réconfort. Elle travaille au Spot On Veterinary Hospital & Hotel, un établissement situé à Stamford, dans l’Etat du Connecticut (nord-est des Etats-Unis), et faisant à la fois office de cabinet vétérinaire et de pension pour animaux de compagnie.

La chienne, qui apparaît dans la vidéo publiée par « @Spotonvet » le 1er juin et relayée par PetHelpful, répond au nom de Roo. De petite taille, fragile et pas rassurée du tout, elle tremblait et avait l’air abattu dans son box jusqu’à l’arrivée de la vétérinaire.



@spotonvet / TikTok

Celle-ci s’est tout d’abord assise à ses côtés, puis lui a laissé le temps de s’habituer à sa présence et de la renifler. Elle lui a laissé l’initiative de venir vers elle, à son rythme.

Être patient et agir en douceur

La praticienne a ensuite constaté que Roo n’avait qu’une petite couverture. Elle est alors allée en chercher une autre plus grande et l’a posée sur son panier. La chienne séniore ne s’est pas fait prier pour se l’approprier ; elle a tout de suite bondi pour s’y coucher.

Ce geste simple a permis à Roo de se détendre considérablement. On était déjà bien loin de la posture craintive vue au début de la courte vidéo.

Patience, douceur et compréhension sont donc les maîtres-mots que cette vétérinaire veut mettre en avant dans sa manière d’appréhender l’anxiété chez les chiens âgés. Il s’agit ensuite d’identifier ce qui est susceptible de déclencher un changement d’état d’esprit. Dans le cas de Roo, cela a été la couverture, plus grande et plus confortable.