« Traumatisé par l’humain », un chien sauvé après 4 heures d’intervention par les pompiers attend ceux qui pourront lui redonner confiance

Sauver Sapeur a été un défi pour les 7 pompiers intervenus à Abbeville (Somme), mais l’objectif est maintenant de trouver une famille à ce chien qui mérite amplement tendresse et bienveillance.

Le chien rescapé est désormais au refuge de Buigny, explique Actu. Après un sauvetage haletant et une phase d’adaptation marquée par la crainte, les bénévoles ont pris le temps de le connaître et ont découvert un canidé adorable.

« 4 heures pour réussir à attraper ce loulou pour le mettre en sécurité »

C’est un travail de longue haleine qui a été enduré par les pompiers de la brigade d’Abbeville. Ils se sont mobilisés à 7, durant 4 heures pour enfin parvenir à attraper ce chien si craintif qui a certainement derrière lui une série de traumatismes.

Son refuge actuel détaillait : « Ce chien était complètement terrorisé et traumatisé par l’humain… On ignore ce qu’il a vécu, mais il a vraiment dû souffrir pour être autant impacté ! ».

Le Journal d'Abbeville / Facebook

« Un chien profondément attachant »

Si les traumatismes marquent encore celui qui a été nommé Sapeur « en raison de son histoire », le chien a surmonté ses craintes bien plus vite que prévu. La description faite de lui par les bénévoles montre toute la résilience du canidé : « il s’entend bien avec les enfants », ajoute un bénévole, qui précise que Sapeur doit rester à distance des chats et que son entente avec ses congénères n’est pas garantie.

Les qualités du pensionnaire sont nombreuses, et les bénévoles espèrent sincèrement qu’il trouvera rapidement une famille qui puisse lui redonner confiance, le comprendre et « lui offrir la stabilité et l’amour qu’il n’a pas toujours connus ».

Comment aider son chien à surmonter ses traumatismes ?

La résilience des animaux est réelle et force notre admiration. Nos compagnons ont pour autant besoin de nous pour les aider sur le chemin de leur reconstruction.

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Parfois, les animaux issus de contextes difficiles peuvent devoir faire face au stress post-traumatique, qui se caractérise par des réactions telles que l’évitement ou l’hyper-vigilance. Voici les règles de base à respecter pour faire naître la confiance et limiter les résurgences du passé :