Pendant 8 mois, des bienfaiteurs traquent un chien dans la rue et recherchent désormais ses maîtres

Quel soulagement pour l’association Ozarks Pet Rescue ! Pendant plus de 8 mois, les bénévoles ont remué ciel et terre pour capturer Larry. Ce croisé Caniche refusait tout bonnement de coopérer, mais ses bienfaiteurs n’ont pas baissé les bras.

Les sauveteurs ont évidemment tenté de nombreuses approches pour capturer le chien, qui semblait mal en point. Ils ont vite compris qu’il était craintif, mais aussi méfiant. Sa traque s’annonçait difficile, car Larry savait qu’il était épié.

Personne ne parvenait à l’atteindre

Le personnel de l’association a tenté de l’approcher de la plus simple des manières, ce qui n’a pas fonctionné. Les bons Samaritains ont alors pensé qu’ils pourraient l’attraper avec de la nourriture. Ils ont mis en place de nombreux pièges non agressifs avec des repas à l’intérieur pour attirer le quadrupède, mais aucun d’eux n’a fonctionné.

Larry était sur ses gardes, ce qui rendait la situation d’autant plus complexe. Ses bienfaiteurs auraient aimé lui dire qu’ils ne lui voulaient que du bien, mais le toutou ne faisait pas confiance aux humains. Les semaines, puis les mois sont passés et l’animal était toujours dans la rue. Il avait toutefois besoin de soins de santé, ce qui a poussé ses sauveteurs à passer à la vitesse supérieure.

Tanya Ruth-Meeks / Facebook

Un sauvetage inespéré

Munis d’un pistolet tranquillisant, ils ont visé Larry et sont parvenus à l’endormir, rapportait People. La boule de poils s’est enfin retrouvée dans leurs bras, à leur plus grand soulagement. Ils l’ont emmené chez un vétérinaire pour un examen de santé et le vagabond a reçu un traitement pour divers soucis médicaux. Il a aussi été toiletté et 2 kilos de poils lui ont été ôtés.

Ses bienfaiteurs ont remarqué qu’il était castré, ce qui signifiait qu’il avait eu des propriétaires. Il ne disposait malheureusement pas de puce électronique et ces derniers n'ont pu être identifiés. Ozarks Pet Rescue a tout de même partagé un message sur les réseaux sociaux pour solliciter quiconque serait en mesure de reconnaître l’animal et sa famille. En attendant, le toutou reste entre les bonnes mains de ses sauveteurs.