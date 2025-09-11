Transportés à l’hôpital après un accident de la route, des maîtres retrouvent leur chien cajolé par les pompiers de la caserne voisine

Quand les secours interviennent, ce n’est pas uniquement pour sauver des vies humaines. Dans le Colorado, les pompiers ont une nouvelle fois prouvé qu’ils avaient du cœur, en prenant soin des compagnons à 4 pattes des victimes d’un accident de la route. Une belle leçon d’empathie et de solidarité.

A Colorado Springs dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis), à la suite d’un accident de la route n’ayant occasionné, fort heureusement, que des blessures mineures, le service local d’incendie et de secours (Colorado Springs Fire Department) ne s’est pas contenté de prendre les victimes en charge. Ils ont également mis en sécurité et réconforté un chien appartenant à l’une des familles touchées, rapportait KKTV 11 .

L’accident en question a eu lieu le matin du mercredi 10 septembre, non loin de la caserne numéro 6 du Colorado Springs Fire Department et du parcours de golf Patty Jewett. Parmi les personnes impliquées se trouvait un couple avec un chien de grande taille répondant au nom de Gray.

Blessés, les propriétaires du quadrupède ont été transportés à l’hôpital. Gray, qui était sain et sauf, ne pouvait évidemment pas monter à bord de l’ambulance, mais il n’est pas resté livré à lui-même.

Les pompiers de la caserne numéro 6 ont, en effet, décidé de l’emmener dans leurs locaux pour s’occuper de lui et le rassurer en attendant qu’un proche vienne le chercher.



Le chien a donc eu droit à une petite visite guidée des lieux et à une bonne dose de câlins de la part de ses nouveaux amis. Peu après, des membres de la famille sont venus le récupérer.

“Ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons de vos chiens”

Sur sa page Facebook, le Colorado Springs Fire Department a précisé que ses maîtres n’étaient que légèrement blessés. Gray a donc pu les retrouver assez rapidement.



“Les pompiers ne se contentent pas de répondre aux appels ; ils offrent aussi leur aide (et quelques gratouilles derrière les oreilles) quand on en a le plus besoin”, peut-on lire dans le post en question.

Une publication commentée par une certaine Carmen Cita, qui a expliqué qu’elle était impliquée dans ce même accident, et que les pompiers avaient gentiment proposé d’emmener ses 2 chiens à la caserne, comme ils l’avaient fait pour Gray. La sœur de l’intéressée est toutefois venue les chercher directement sur les lieux de l’incident. “Ils m'ont installée dans l'ambulance et m'ont dit : ‘Ne vous inquiétez pas, madame, nous nous occuperons de vos chiens pendant que vous vous ferez examiner !’” a-t-elle écrit.