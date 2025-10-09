Traîné par un tramway, un chien gravement blessé fait preuve d’un courage impressionnant pendant sa convalescence

A Nice, un petit chien prénommé Stan a été victime d’un accident aussi choquant que dramatique. Traîné sur plusieurs mètres par un tramway, il a survécu à ses blessures grâce à des soins intensifs et au soutien de ses maîtres.

Il en faut du courage pour se remettre d’un épisode aussi traumatisant et de blessures aussi terribles que celles dont Stan a souffert. Ce petit chien a, en effet, été traîné sur plusieurs mètres par un tramway à Nice, ce qui lui a valu des lésions cutanées sérieuses, une blessure à la hanche et des soins urgents chez le vétérinaire, rapportait BFMTV .



“Je n’ose même pas imaginer ce qu’il a dû souffrir”

Les faits ont eu lieu le dimanche 5 octobre 2025. Cet après-midi-là, peu avant 15 heures, Claude Bessis, sa femme et leur chien venaient d’arriver à l’arrêt de tramway Le Ray, d’où ils comptaient se rendre à Masséna. L’homme a aidé son épouse à monter, car elle souffre du genou depuis une opération et la pose d’une prothèse. La porte s’est alors refermée sur lui et sur la laisse de Stan, qui était encore à l’extérieur du tramway.

Ce dernier a redémarré, et le canidé s’est retrouvé à courir derrière lui. Claude Bessis et une autre usagère ont tiré l’alarme, mais le véhicule a poursuivi sa course. “Des gens tapaient à la vitre de la cabine et criaient. Mais le tram ne s’est jamais arrêté”, raconte le propriétaire canin à Nice-Matin .

Le malheureux Stan a essayé de tenir la cadence, mais celle-ci était trop élevée, et il a fini par se laisser traîner sur le bitume jusqu’à la station suivante.

“J’ai retrouvé mon chien hébété et en sang, dit Claude Bessis, toujours à Nice-Matin. Je n’ose même pas imaginer ce qu’il a dû souffrir.“

Il l’a emmené aux urgences vétérinaires dans une clinique de Saint-Laurent-du-Var, où il a reçu des soins et s’est vu administrer de la morphine. Le lendemain, Stan a été examiné et traité par son vétérinaire habituel, le Dr Patrick Hayot à Nice.



Le praticien a constaté une luxation de la hanche à cause de laquelle le quadrupède ne pouvait pas s’appuyer sur la patte arrière. Il souffrait également de multiples brûlures au 3e degré sur le côté droit. Le chien aura besoin de plusieurs semaines pour se rétablir.

Pas de plainte possible

Claude Bessis a voulu déposer plainte, mais il a appris que sa démarche n’était pas recevable en raison du règlement de Lignes d’Azur - la compagnie opérant le tramway - qui n’accepte pas les animaux de compagnie à bord. A l’exception de ceux “de petite taille, convenablement enfermés dans des sacs ou paniers”, des “chiens guides d’aveugles ou malentendants”, ainsi que des “chiens de plus grande taille, muselés et tenus en laisse”.



Gaël Nofri, président de la régie Ligne d’Azur, indique même que la compagnie aurait pu porter plainte contre Claude Bessis, “qui était en infraction”, mais a décidé de ne pas le faire “par gentillesse et amitié pour les animaux”.

Gaël Nofri a également expliqué pourquoi la conductrice du tramway ne s’était pas arrêtée. D’après lui, l’alarme avait été tirée plus loin que les 40 mètres qui suivent le départ depuis la station. En-deçà de cette distance, l’alarme provoque automatiquement le freinage du tramway. Au-delà, une alerte retentit dans la cabine du conducteur, qui décide alors s’il doit stopper le véhicule, en fonction de la situation. Une mesure destinée à prévenir le “risque de chute pour les passagers en cas de freinage d’urgence automatique”, précise Gaël Nofri auprès de Nice-Matin. Celui-ci ajoute que la conductrice a été suspendue à titre conservatoire.