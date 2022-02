Le bel élan de solidarité pour offrir une prothèse et une nouvelle vie à Iris, chienne Akita privée d’une patte

Sauvée en Macédoine du Nord où elle avait perdu une partie de sa patte, Iris est arrivée en France grâce à une association ligérienne qui vient en aide aux Akitas notamment. Choyée et soignée, la chienne attend de recevoir sa prothèse et de trouver une famille aimante. Un évènement aura lieu en ligne dès cette semaine pour collecter des fonds à son profit.

Bien que n’ayant que 7 mois, Iris a déjà traversé de bien dures épreuves, mais cette jeune femelle Akita Inu a su surmonter toutes les difficultés. Pour cela, elle a pu compter sur le soutien de personnes au grand cœur, à commencer par la fondatrice de l’association Akita Home.



C’est d’ailleurs cette dernière qui a partagé avec la rédaction de Woopets l’histoire de cette chienne ramenée de Macédoine du Nord il y a quelques mois. Emmanuelle Demouliez avait fondé Akita Home, dont le refuge se trouve à Villepot en Loire-Atlantique, 13 années plus tôt.

Une chienne énergique et facétieuse

Elle décrit sa protégée comme « une chienne adorable, sympa comme tout, mais très énergique ». Elle ajoute qu’Iris « compense son handicap par une énergie positive du tonnerre et un côté facétieux », la comparant d’ailleurs à « une pile ».



Ce handicap est un mauvais souvenir de sa vie passée dans l’ancienne république yougoslave. Découverte dans la rue, elle était grièvement blessée à la patte. En fait, elle avait perdu la moitié de son membre après un terrible accident, probablement causé par un engin agricole. Le chiot Akita Inu n’avait alors que 4 mois.

Bien que basée en France, l’équipe d’Akita Home, qui vient en aide aux chiens de races japonaises et leur trouve de nouvelles familles, intervient aussi à l’étranger. Informée de la situation d’Iris, l’association est rapidement passée à l’action et a financé le rapatriement de la chienne.

Un évènement de jeux en ligne pour financer la future prothèse d’Iris

Dès son arrivée, Iris a été vue par un vétérinaire, qui a expliqué à Emmanuelle Demouliez qu’il y avait que 2 possibilités : l’amputation de la totalité de la patte ou la pose d’une prothèse. L’association a opté pour la prothèse, malgré l’ampleur du défi qu’elle constitue.



La solution est onéreuse, mais pour aider Akita Home dans son financement, un groupe de gamers a proposé d’organiser un évènement et une collecte de fonds. Ils seront, en effet, 24 passionnés de jeux vidéo français, belges et luxembourgeois à se produire pendant une semaine – du 9 au 13 février – en direct sur la plateforme Twitch. Ces mêmes streamers avaient d’ailleurs participé au Téléthon suisse en récoltant des dons de cette façon.



Pendant ces 5 jours, les joueurs-streamers se relayeront sur Twitch en proposant leurs parties en direct et mobiliseront ainsi leur communauté pour l’appel aux dons. Pour participer, il vous suffit de cliquer sur ce lien et de faire un don via le live du streamer de votre choix.

Pour qu’Iris puisse avoir sa prothèse au printemps prochain, la somme de 3000 euros devra être réunie. L’évènement contribuera assurément à l’atteinte de cet objectif, tout comme la boutique en ligne qui sera bientôt disponible ; on y proposera t-shirts, casquettes et différents accessoires à l’effigie d’Iris et de l’Akita Home Event.

2 vétérinaires et un prothésiste collaboreront à la création de la prothèse

Ensuite, ce sera aux spécialistes de jouer. Le Dr Alexandre Carone, de la clinique Triovet à Rennes, collaborera avec un prothésiste parisien pour la conception et la fabrication de la prothèse. Le Dr Battelier, vétérinaire habituel de l’association, y participera également et assurera le suivi médical de la chienne.

Au refuge Akita Home, tout le monde est mobilisé autour d’Iris pour qu’elle soit la plus heureuse possible, et on espère lui trouver un foyer pour toujours dans les semaines à venir.

