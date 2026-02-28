Trahie par son ancienne famille, cette chienne vivant sous un arbre fait tout son possible pour garder ses chiots en vie

Fern a vécu dans des conditions difficiles. En effet, la chienne errante survivait grâce aux restes de nourriture laissés par les habitants de la ville de Peterborough en Angleterre. Lors d’une journée froide de novembre, de bons samaritains ont réussi à la suivre dans une zone boisée, et ont appris qu’elle vivait sous un arbre avec 5 chiots. Cette découverte inattendue a donné lieu à une opération de sauvetage.

Au cours de l’automne dernier, une chienne de race Shiba Inu errait dans la ville anglaise de Peterborough, survivant grâce aux restes de nourriture laissés par les habitants. Inquiets, des voisins membres d’un groupe Facebook dédié aux animaux perdus ont uni leurs forces pour retrouver la va-nu-pattes.



Comme le rapporte The Dodo, les 2 bons samaritains ont réussi à la suivre jusque dans une zone boisée, où ils ont découvert qu’elle ne vivait pas seule. En effet, 5 chiots se tenaient à ses côtés dans un trou, sous un arbre.

La chienne protégeait ses petits

Effrayée par les inconnus, la femelle Shiba Inu s’est enfuie. Ses bienfaiteurs, qui craignaient pour la survie des petits, les ont installés au chaud dans leur maison. Ils sont revenus plus tard dans la nuit, dans l’espoir de récupérer leur maman. Heureusement, cette dernière les attendait sous le même arbre. Cette fois, les bons samaritains ont pu l’attraper et la réunir avec ses chiots dans un lieu sécurisé.

© Woodgreen Pets Charity

Par la suite, ses sauveurs ont contacté l’association Woodgreen Pets Charity, qui a accepté de prendre l’adorable famille en charge. Les bénévoles, qui ont baptisé la chienne Fern, ont immédiatement compris qu’elle avait travaillé dur pour garder ses précieux trésors sur pattes en vie.

« Fern s’en était visiblement bien occupée, explique l’organisation sur Facebook, mais elle était très maigre. Notre équipe a donc progressivement augmenté sa ration alimentaire pour l’aider à reprendre des forces. »

© Woodgreen Pets Charity

Un nouveau départ en famille d’accueil

Grâce à ce sauvetage, Fern – âgée d’environ 2 ans – s’est rétablie, tout en continuant de choyer ses petits. Ces derniers, qui n’avaient pas plus de 3 semaines, ont été baptisés Ash, Chestnut, Acorn, Blossom et Maple.

Comme le révèlent nos confrères, la chienne possédait une puce électronique d’identification. Hélas, ses protecteurs n’ont pas pu remonter jusqu’à son propriétaire. Ils pensent que quelqu’un s’est tout simplement débarrassé d’elle, après avoir appris sa gestation.

© Woodgreen Pets Charity

Déterminés à lui offrir le meilleur, les bénévoles l’ont placée avec ses chiots dans un foyer d’accueil. Ciara Pollen, sa nouvelle bienfaitrice, est une spécialiste du comportement et de l’éducation canine.

Au fil du temps, Fern a appris à se détendre et à faire confiance. « Les chiots se sont rapidement adaptés à la vie en maison, souligne Ciara, compte tenu de leur vie en extérieur depuis leurs débuts, c'est un vrai plaisir de constater leur résilience et leur curiosité maintenant qu'ils sont en sécurité et bien soignés. »

© Woodgreen Pets Charity

De belles adoptions

Aujourd’hui, tous les membres de la famille canine ont été adoptés ! Fern et l’un de ses petits ont été adoptés ensemble. Chaque boule de poils vit sa meilleure vie, et se sent profondément aimée.

La chienne, abandonnée par ses anciens détenteurs, a accompli un travail remarquable pour maintenir ses bébés en vie dans la nature. Maintenant, elle savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte.