Touchés par le sort d’un chaton errant de quelques jours, ces trois chiens décident de l’adopter et lui offrent toute leur attention

Entre Tiny Pants le chat et les 3 chiens qui l’ont accueilli à pattes ouvertes, ce n’est pas qu’une amitié qui est née, mais une histoire de famille. De chaton de quelques jours livré à lui-même à superbe félin adulte, heureux et en pleine forme, l’animal a connu une incroyable destinée.

Le 1er septembre 2019, Beth Walden, qui vit en Floride, avait vu sur Facebook qu’un chaton abandonné avait besoin d’un foyer. Agé seulement de quelques jours, le petit chat venait d’être découvert seul dans la rue, comme le rapporte LoveMeow.

Beth et sa fille sont allées le chercher dès le lendemain matin. Elles ont commencé à le nourrir au lait maternisé pour chatons en utilisant une seringue. Malgré son très jeune âge, il montrait déjà qu’il avait du caractère et une formidable volonté de survivre. Beth l’a appelé Tiny Pants.

Peu après son arrivée à la maison, le chaton a attiré l’attention des 3 chiens de Beth, dont Salvador, une femelle Bouledogue Français. Curieux, les canidés souhaitaient rencontrer le nouveau venu, mais leur maîtresse voulait prendre toutes ses précautions. Elle a soigneusement organisé leur première rencontre qui s’est déroulée sous sa surveillance. Les chiens ont tout de suite adopté Tiny Pants. Salvador s’est immédiatement mise à le lécher et à se montrer douce et affectueuse avec lui. Ses 2 congénères étaient tout aussi attentionnés envers le petit félin.

Tiny Pants l’a d’ailleurs senti. Quand il a enfin ouvert les yeux, il se mettait systématiquement à les chercher. Les semaines se sont écoulées et le chaton a bien grandi. Les chiens étaient aussi là pour assister à ses premiers pas et les accompagner. Salvador continuait de jouer le rôle de maman de substitution.

Un an après son sauvetage, Tiny Pants est devenu un magnifique chat adulte, joyeux et plein de vitalité. On peut d’ailleurs s’en rendre compte en découvrant ses photos et vidéos sur le compte Instagram qui lui est consacré, et qui totalise plus de 8000 abonnés.