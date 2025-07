Touchée par son regard derrière les barreaux, une bénévole l’emmène vivre une parenthèse de bonheur et de tendresse (vidéo)

Âgée d’à peine un peu plus d’un an en décembre dernier, Sickle n’a rien connu d’autre que la vie d’errance puis en refuge. Même s’il vaut mieux ça plutôt que de vivre dans la rue, la vie en boxe n’est pas des plus agréables non plus… Afin de permettre à la chienne de changer d’air, Anna Kate Talley, bénévole au sein de l’association CARE Humane Society (située en Alabama), a décidé de l’emmener en balade durant toute une journée. Après une longue balade faite de jeux et de rencontres, la jeune femme a ensuite emmené Sickle chez elle, afin de se reposer avant de retourner au refuge. Une fois au domicile de sa bienfaitrice, la petite chienne s’est endormie tout contre elle, comme heureuse et apaisée…

© @annakatetalley / TikTok

“Ça me brise le cœur”

Particulièrement émue, Anna a profité de ce moment de tendresse pour filmer la scène et la poster sur son compte TikTok. “J'ai sorti un chien du refuge pour animaux pour la journée et c'est ainsi qu'elle m'a remerciée. Ça me brise le cœur de la ramener…”, a-t-elle écrit en légende de la vidéo qui a d’ailleurs été visionnée plus de 1,7 millions de fois et relayée par Newsweek.

Dans un entretien accordé au média et suite à l’engouement provoqué par cette émouvante vidéo, Jenny Warren, membre de l’association, a tenu à revenir sur l’histoire de Sickle. “Elle est arrivée en tant que chien errant de la région d'Auburn. Après avoir terminé sa période d’isolement obligatoire de 7 jours, elle est devenue disponible pour adoption. Elle était avec nous depuis près d'un mois avant que son histoire n'attire l'attention sur TikTok”, a-t-elle expliqué.

Le plus beau cadeau de Noël

Malgré l’insistance des internautes, Anna n’a pas pu adopter elle-même la chienne. En revanche, peu de temps après la publication de la vidéo, Sickle a reçu plusieurs dossiers de candidature pour être adoptée. Peu de jours après, l’association a annoncé officiellement son adoption. Elle vit aujourd’hui sa meilleure vie aux côtés de sa jeune maîtresse !

A lire aussi : Considérée comme agressive, cette petite chienne enceinte échappe au pire et se révèle complètement dans son nouveau refuge (vidéo)

© CARE Humane Society / Facebook