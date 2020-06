Touchée par l'état alarmant de ce chien de refuge, cette femme a consacré tout son temps pour tenter de lui sauver la vie

Lainey était très malade et, au refuge où elle se trouvait, on envisageait de l’euthanasier. La chienne a non seulement échappé à cette issue funeste, mais elle a, en plus, trouvé une famille aimante. Tout cela grâce à une femme qui cru en elle dès le départ.

De nombreux chiens sont euthanasiés dans les refuges américains chaque année, faute de place ou parce que ces animaux sont jugés non-adoptables. Chose que Lauren Buckley n’a jamais acceptée. Elle est convaincue qu’ils peuvent d’être de merveilleux compagnons si on leur donne une chance. C’est ce qu’elle avait fait il y a 4 ans avec Brooks, un chien qui vivait dans un refuge saturé de l’Alabama (Sud des Etats-Unis) et qui allait être endormi pour toujours. Comme le raconte Bored Panda, elle l’a adopté et tous 2 sont devenus inséparables.

Depuis, elle fait régulièrement office de famille d’accueil pour ces chiens dont personne ne voulait. Elle les aide ainsi à trouver des adoptants par la suite. Récemment, elle a eu affaire à une chienne très mal en point. Cette dernière était d’ailleurs tellement malade que, pour une fois, Lauren Buckley se demandait si elle pouvait être sauvée. Mais elle est restée fidèle à ses convictions et décidé de faire tout son possible pour que l’animal survive.

Elle avait vu les photos de Lainey et d’un autre chien, son frère, sur Facebook la veille de Noël. Une personne les avait recueillis, mais elle ne pouvait pas les garder. Lainey souffrait de la plus sévère des formes de gale : la gale démodécique. Elle était également atteinte d’infections secondaires.

La chienne a aussitôt commencé à suivre un traitement lourd à base d’antibiotiques et d’ivermectine. Elle l’a poursuivi chez Lauren Buckley, qui en a pris soin pendant 4 mois. Ces soins, combinés à des applications d’huile de coco, une alimentation adaptée, ainsi que des bains médicamenteux bihebdomadaires, ont fini par porter leurs fruits.

Comme le montrent les photos ci-dessous, l’état de sa peau s’est nettement amélioré et son pelage a repoussé. La métamorphose est spectaculaire, et elle n’est pas que physique ; autrefois stressée, en grande partie à cause de la gale, elle a retrouvé toute sa joie de vivre.

Rétablie, Lainey a pu passer à l’étape suivante : l’adoption. C’est une amie de Lauren Buckley qui l’a finalement adoptée. Cette dernière en parle à Bored Panda : « Elle et son mari sont des gens formidables, au grand cœur et qui ont adoré Lainey dès le premier instant. On ne pouvait pas trouver de meilleure famille pour [la chienne]. »

Lauren Buckley a tenu à remercier l’association Brown Dog Coalition, qui a été d’une aide considérable dans le sauvetage de Lainey, notamment en payant ses frais vétérinaires. Basée à Hopkinton dans le Massachussetts (Nord-ouest des Etats-Unis), cette organisation a déjà sauvé de très nombreux chiens souffrant de pathologies lourdes.