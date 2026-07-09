Tondre son chien très court l'empêche d'attraper des tiques en été : mythe ou réalité ?

On croit souvent qu’une tonte très courte de son chien en été permet d’éviter que les tiques ne s’accrochent. En réalité, cette idée est fausse et peut même être dangereuse. On vous explique.

Beaucoup de propriétaires partent d’un raisonnement simple : « si mon chien a moins de poils, il aura donc moins de tiques ». L’idée paraît logique, mais elle repose sur une confusion fréquente entre 2 choses différentes : repérer plus facilement les parasites externes dans un pelage court et empêcher réellement les morsures. En réalité, la longueur du poil n’empêche absolument pas une tique de s’accrocher à la peau d'un chien.

Les tiques ne s'accrochent pas aux poils, mais à la peau

Présentes toute l’année, avec des pics d’activité au printemps et à l’automne, les tiques représentent un véritable risque pour les chiens entre les irritations, les réactions allergiques et surtout la transmission de maladies graves comme la piroplasmose, la maladie de Lyme ou l’ehrlichiose. Installées dans les hautes herbes, elles attendent le passage d’un hôte, grimpent sur son pelage et cherchent rapidement une zone de peau pour s’y fixer et se nourrir de sang. Les poils ne sont donc qu’un passage et une tonte très courte ne réduit pas nécessairement le risque de morsure.

Ce mythe persiste néanmoins chaque été parce qu’il donne une impression de contrôle simple et visible. Un chien tondu paraît en effet plus « net » et plus facile à inspecter. Pourtant, en plus d’être une fausse bonne idée pour se prémunir des tiques, la tonte courte peut également s’avérer dangereuse pour votre compagnon à 4 pattes, surtout en été.

Les effets négatifs d'une tonte très courte

Tondre son chien très court revient à l’exposer à plusieurs dangers. Le pelage joue en effet un rôle essentiel de protection : il forme une barrière cutanée naturelle contre les agressions extérieures, comme les piqûres d’insectes, les égratignures ou encore les brûlures causées par les sols chauds (bitume, sable…). Exposé sans poil, la peau devient aussi beaucoup plus vulnérable aux rayons UV, avec un risque accru d’irritations, de coups de soleil, voire de lésions cutanées à long terme.

De même, contrairement à une autre idée reçue, le pelage ne sert pas uniquement à protéger du froid : il participe aussi à la thermorégulation en été. Grâce à sa structure, il crée une couche d’air isolante et peut même réfléchir une partie des rayons du soleil, limitant ainsi la surchauffe. Chez les chiens à double pelage, comme le Husky ou le Berger Allemand, le sous-poil joue d’ailleurs un rôle clé en gardant la chaleur en hiver et en isolant de la chaleur en été.

Au-delà de l’aspect thermique, une tonte très courte peut aussi favoriser un déséquilibre du pelage (allant jusqu’à une alopécie de tonte), et peut également provoquer du stress ou de l’inconfort chez l’animal.

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Les bons gestes pour protéger son chien des tiques en été

La solution la plus efficace pour protéger votre chien des tiques cet été consiste à utiliser un antiparasitaire adapté, recommandé par un vétérinaire. Il existe plusieurs formes de traitements : des pipettes à appliquer entre les omoplates, des colliers antiparasitaires, des sprays ou encore des comprimés appétents (ces derniers ayant l’avantage de protéger aussi contre d’autres parasites). Chaque option présente des avantages et des limites, et leur efficacité peut varier selon les chiens et les situations.

Au-delà du traitement, pensez aussi à inspecter régulièrement le pelage de votre compagnon à 4 pattes après les promenades afin de repérer et de retirer rapidement les tiques (ce qui limite les risques de transmission de maladies). Un entretien régulier du poil, comme le brossage, vous aidera également à surveiller l’état de la peau de votre toutou sans supprimer sa protection naturelle.

L’info Woopets - Comment enlever une tique de son chien soi-même ?

Si vous découvrez une tique sur la peau de votre chien au retour d’une balade, voici comment la retirer correctement :