Tombée dans l'étang d'un terrain de golf cette chienne épuisée est secourue par la police (vidéo)

C’est dans le Colorado (États-Unis), que la chienne nommée Luna a été retrouvée piégée dans les eaux puis sauvée peu de temps après. L’animal s’est vraisemblablement échappé de chez ses propriétaires et a plongé sans s’en apercevoir dans l’étang du golf Hyland Hills. À l’heure actuelle, elle se porte bien, durant tout son sauvetage, elle a été qualifiée de « bonne fille ».

Les eaux de cet étang sont bien plus profondes que ce que l’on pourrait imaginer. Des caméras ont permis de garder une trace de la scène. La chienne se trouvait dans un état de détresse intense lorsqu’elle a été retrouvée par ses sauveteurs. Elle s’est ensuite laissée faire, n’espérant qu’une chose, être de retour sur la terre ferme.

Un regard de détresse

La disparition de Luna, et sa présence dans l’étang du domaine de golf a été signalée à la police locale, raconte People. À leur arrivée sur la place, les policiers ont tout de suite vu la chienne, en détresse, accrochée au bord du plan d’eau. Elle n’arrivait pas à sortir et appuyait de toutes ses forces sur ses pattes avant pour se propulser hors de l’eau.

L’aide de l’équipe était grandement attendue, cette dernière a pu soulager la chienne assez rapidement en la hissant.

Sauver et rassurer

Luna avait surtout besoin d’être rassurée, ce que les policiers ont fait de façon très naturelle. Après l’avoir réchauffée dans une serviette, ils ont tapoté son dos, tout en lui adressant de gentils mots. Le rythme cardiaque de la chienne a pu redescendre, doucement, mais sûrement.

La chienne en bonne santé a ensuite retrouvé sa famille.

Comment éviter le risque de noyade chez le chien ?

La noyade peut concerner tous les chiens, y compris ceux qui savent nager. Voici comment préserver votre chien de ce type d’accident :

Faites-lui porter un gilet de sauvetage si vous vous trouvez à proximité de l’eau

si vous vous trouvez à proximité de l’eau Clôturez votre piscine , ou investissez dans un système de fermeture optimal

, ou investissez dans un système de fermeture optimal Surveillez le chien dès lors qu’il s’approche de l’eau

le chien dès lors qu’il s’approche de l’eau Travaillez régulièrement le rappel pour qu’il revienne si un danger se présente

Si malgré vos précautions, le chien se noie, voici la conduite à tenir :

A lire aussi : Après 1000 jours d'attente, ce chien ayant grandi au refuge découvre le confort d'un canapé et l'amour d'une famille