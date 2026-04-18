Test du miroir, votre chien est-il capable de se reconnaître vraiment ?

Regard complice, habitudes bien à lui, façon particulière de reconnaître ses humains préférés… Tout semble indiquer que le chien a une forme de conscience de lui-même. Pourtant, la science a longtemps été prudente sur le sujet. Traditionnellement, le test du miroir était utilisé pour mesurer la conscience de soi chez les animaux, ce qui n’a pas toujours été concluant. Une étude publiée en 2017 dans la revue Behavioural Processes * propose une approche différente, bien plus adaptée à nos compagnons à 4 pattes.

Alexandra Horowitz, enseignante et chercheuse au département de psychologie animale du Barnard College de New York, est partie d’un constat simple. Le monde des chiens est avant tout un monde d’odeurs, bien plus que d’images. Tester leur conscience avec un miroir reviendrait, en quelque sorte, à demander à un humain de « voir » avec son nez.

Elle a donc imaginé une nouvelle méthode appelée « sniff test of self-recognition », autrement dit un test de reconnaissance de soi basé sur l’odorat. Pour mener ses recherches, la scientifique a présenté différentes odeurs à 36 chiens : leur propre odeur ; celle d’un autre toutou ; et leur propre odeur modifiée par l’ajout d’un élément étranger.

Une conscience de soi exprimée différemment ?

D’après les résultats obtenus, les chiens passent nettement plus de temps à renifler leur propre odeur lorsqu’elle est modifiée que lorsqu’elle est intacte. Ils semblent reconnaître leur odeur habituelle, et remarquer quand elle a changé. Ce comportement suggère qu’ils possèdent une forme de représentation d’eux-mêmes, au moins sur le plan olfactif.

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Même si ce n’est pas une conscience de soi identique à celle de nous autres humains, il s’agit d’une preuve solide que nos amis à 4 pattes ne réagissent pas simplement au monde sans se distinguer de celui-ci.

Une invitation à mieux respecter les besoins naturels des chiens

Pendant longtemps, l’intelligence animale a été jugée avec des outils conçus pour les humains, en particulier la vision. Mais les chiens ont une perception du monde différente, qui est plus sensorielle et olfactive.

En adaptant les tests à leurs capacités naturelles, la chercheuse a découvert une réalité plus riche : nos boules de poils adorées pourraient bien avoir une forme de conscience de soi, mais exprimée autrement.

Pour les amoureux des animaux, cela donne un sens à ce qu’ils ressentent déjà : ce lien unique avec leur chien, cette impression « qu’il est quelqu’un » avec ses préférences, ses émotions et sa personnalité. De plus, comprendre que leur monde passe par les odeurs nous invite à mieux respecter leurs besoins (les laisser renifler pour explorer leur environnement, par exemple).

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En plus d’enrichir nos connaissances sur le meilleur ami de l’Homme, cette étude nous rappelle que pour comprendre un autre être vivant, il faut parfois accepter de changer de point de vue… et apprendre à voir le monde avec un peu plus de flair !

* « Smelling themselves: Dogs investigate their own odours longer when modified in an “olfactory mirror” test », Alexandra Horowitz, Behavioural Processes, volume 143, octobre 2017, pages 17-24.