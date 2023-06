2 chiennes inséparables cherchent une famille après l'évasion interne de l'une d'elles au refuge

C’est ensemble que Brenda et Linda erraient et c’est aussi ensemble qu’elles espéraient rester après avoir été recueillies et placées en refuge. Comme ce n’était pas le cas, l’une d’elles a pris l’initiative de rejoindre son amie et s’est ainsi signalée par une évasion spectaculaire au sein de la structure d’accueil. Le personnel a su ce qu’il lui restait à faire après cet épisode touchant.

Récemment arrivée au refuge, une chienne est parvenue à escalader la cloison la séparant de son amie pour la rejoindre. La scène a été filmée par le système de vidéosurveillance de l’établissement et a ému de nombreuses personnes, à commencer par celles qui y travaillent.

Les faits, rapportés par Bring Me The News, ont eu lieu le samedi 3 juin au refuge du Minneapolis Animal Care and Control, dans l’Etat du Minnesota (Etats-Unis).

La vidéo en question montre une chienne répondant au nom de Brenda monter par-dessus le mur de son box, puis sauter dans le compartiment voisin où elle a ainsi pu retrouver sa meilleure amie, Linda.



Bring Me The News

Toutes 2 sont des femelles Pitbulls arrivées près de 2 semaines plus tôt, le 22 mai. Elles sont proposées à l’adoption depuis le 31 mai.



Bring Me The News

Auparavant, elles erraient côte à côte dans les rues de Minneapolis. C’est donc ensemble qu’elles avaient été prises en charge. Manifestement, le personnel du refuge ignorait à quel point elles étaient attachées l’une à l’autre jusqu’à l’exploit de Brenda.

Emus par leur attitude, ses membres ont pris la décision de les installer ensemble dans un seul et même box, un peu plus spacieux.

A la recherche d’un foyer pour Brenda et Linda

Ils espèrent à présent leur trouver une famille aimante, disposer à les adopter toutes les 2.

Sur le site du refuge, on apprend via la fiche de Brenda qu’elle est âgée de 4 ans et qu’elle pèse 26 kilogrammes. Elle possède une robe de couleur marron à marques blanches.



Minneapolis Animal Care and Control

Quant à Linda, son pelage est blanc à marques marron. Elle est plus âgée et plus lourde que son amie, ayant 7 ans et pesant 29 kilogrammes.

Minneapolis Animal Care and Control

Par ailleurs, il est précisé qu’elles s’entendent très bien avec les autres chiens.