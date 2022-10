Elle achète un squelette de chat en guise de déco d'Halloween, son Sphynx décide d'en faire son nouvel ami

Les chats maîtrisent l’art de nous prendre à contrepied, en ce sens que, dans certaines situations, ils peuvent avoir des réactions diamétralement opposées à celles auxquelles on s’attendait. Lindsey Kuzmin peut en témoigner, elle dont le compagnon félin l’a laissée sans voix le jour où elle lui a présenté une décoration d’Halloween un peu particulière.

Récemment, elle était tombée sur un faux squelette de chat dans un magasin alors qu’elle cherchait quelque chose d’original pour décorer sa maison à l’approche de la fête. Elle l’a acheté et ramené chez elle, mais avant de lui trouver un emplacement, elle a voulu tester l’attitude à son égard de l’un de ses chats, un Sphynx canadien de 6 ans appelé Roswell.

Elle décrit ce dernier comme étant sociable et aimant se faire de nouveaux amis, mais la jeune femme était curieuse de voir comment il allait réagir face à l’objet. Le comportement de Roswell l’a fortement étonnée.



Lindsey Kuzmin / Instagram

« Il a immédiatement couru vers lui et a commencé à le renifler, raconte-t-elle à The Dodo. Quelques minutes plus tard, il le léchait comme s'il essayait de le toiletter et continuait de se frotter contre lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi amical avec le squelette félin tout de suite, mais il l’adore ».



Lindsey Kuzmin / Instagram

Roswell ne peut plus de se passer de son nouvel ami « osseux » depuis. Lindsey Kuzmin a installé la statuette dans son bureau, là où elle et ses chats passent le plus clair de leur temps. Le Sphynx ne quitte quasiment plus la pièce, restant aux côtés de son faux congénère. Sa maîtresse veille même à ce que le squelette l’accompagne dans la poussette lorsqu’elle le promène.



Lindsey Kuzmin / Instagram

« Comme un membre de la famille »

L’autre félin de la famille, une femelle Donskoy de 3 ans appelée Leela, manifestait beaucoup moins d’enthousiaste à l’arrivée de l’objet, mais à présent, elle semble l’apprécier grâce à Roswell.



Lindsey Kuzmin / Instagram

Ce qui était censé être un simplement élément de déco d’Halloween est ainsi devenu « comme un membre de la famille, dit Lindsey Kuzmin. Je vais donc le garder toute l’année ».

