Stupeur à l’aéroport : un chien "oublié" dans le sac à dos de ses maîtres est accidentellement passé aux rayons X

« Quand vous voyagez avec votre animal, informez-en la compagnie aérienne et prenez connaissance de ses règles. Au point de contrôle, sortez votre animal du sac et envoyez tous les objets, y compris le sac vide, pour qu'ils soient examinés dans la machine ». C’est le rappel effectué via un tweet par la TSA (Transportation Security Administration), l’agence américaine de sécurité dans les transports après la découverte d’un petit chien dans un sac à dos. Une information rapportée par CBS News le mercredi 7 décembre.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir