Sous ses apparences de "clown triste", le caractère de ce chien n'est pas du tout celui auquel on s'attend"

Agé à peine de 6 mois, ce chiot Bulldog Anglais semble avoir été déçu par la vie. Mais ce n’est que l’apparence que lui donnent ses sourcils et lui confèrent un regard de « clown triste ».

Janina, la maîtresse de la chienne dont il est question ici, avait tout de suite remarqué la particularité physique qu'elle possédait et décidé de nommer son Bulldog Anglais, Madame Eyebrows. Ce qui signifie « Madame Sourcils » en français, rapporte le Dodo.

Sachant que son aspect n’avait rien à avoir avec la réalité de son amie Madame Eyebrows, et que cette dernière était même une chienne épanouie, Janine a décidé de faire des séances de shooting.

En faisant preuve d’humour et d’inventivité, Janine a mis en scène son amie dans des situations drôles, comme si rien ne pouvait jamais lui faire plaisir. Ces photos postées sur les réseaux sociaux, montrent Madame Eyebrows déguisée avec humour et amour.

En réalité, Madame Eyebrows est très heureuse et cela se voit à sa manière d’agiter la queue et d’être câline et affectueuse, comme l'explique sa maîtresse.

Contrairement à ce que montrent les clichés, la chienne a beaucoup d’amour et de joie à donner.

Janine et son mari confirment que les apparences sont trompeuses. Pour leur part, son regard triste n’est pas du tout ce qu’ils voient en la regardant. Ils voient plutôt le visage amical et joueur de leur amie.

A lire aussi : "Son maître ne s’est absenté que 2 jours, mais ce chien l’a accueilli comme s’il ne l’avait pas vu depuis une éternité"

Il arrive tout de même que certaines postures donnent un autre aspect au visage de Madame Eyebrows. Quand elle dort ou qu’elle a la tête renversée, elle a bel et bien une apparence joyeuse.