Sous les yeux des passants, un chien subit l’horreur avant qu’une vidéo ne déclenche sa délivrance

Quelles que soient les raisons qui ont pu les provoquer, certains gestes sont tout simplement inexcusables. Un homme a déversé sa haine sur son chien, qu'il a maltraité aux yeux de tous. Une vidéo le montrant en pleine action a tourné sur les réseaux sociaux et a permis de le faire arrêter. L'animal, quant à lui, a été placé en sécurité.

Il y a quelques jours, les membres du service animalier de Long Beach (Californie, États-Unis), les policiers locaux et toutes les personnes qui avaient suivi cette histoire ont crié victoire en apprenant que le bourreau d’un chien avait été placé derrière les barreaux. Tous ont été témoins de la violence inouïe dont il avait fait preuve vis-à-vis de l'animal, et n’ont pu que se réjouir en apprenant qu'il allait devoir répondre de ses actes.

Tout a commencé par une vidéo. Les images, très difficiles à regarder, montrent un chien aux longues oreilles et au pelage brun se faire maltraiter par son propriétaire. Le quadrupède est tiré, traîné, soulevé, puis jeté au sol comme un vulgaire objet. Un témoin oculaire a filmé la scène et l’a diffusée sur les réseaux sociaux.

Long Beach City / Facebook

Un suspect arrêté

Il n’a fallu que quelques heures pour que le clip devienne viral. Évidemment, les internautes se sont indignés face au comportement inhumain de l'individu. Informée de la situation, la police locale a demandé à quiconque avait des informations de la contacter pour aboutir à une interpellation.

Grâce à l'enquête, le propriétaire du chien a été arrêté le 22 avril dernier, rapportait la NBC. Laquelle partageait aussi qu'il avait été incarcéré en attente de son procès sans possibilité de liberté conditionnelle : « Ce type de cruauté n'a pas sa place dans notre communauté » a déclaré le chef de police de Long Beach, Wally Hebeish.

A lire aussi : Le rêve d'une vie nouvelle se concrétiste pour un Husky sauvé alors qu'il était sur le point de commettre une bêtise

Le service animalier local a pris en charge le canidé, qui est une femelle, pour lui fournir les premiers soins. Malgré tout ce qu'elle a vécu, la chienne a conservé sa personnalité joyeuse et dynamique. Selon les dernières informations, elle devrait rejoindre une famille d'accueil prochainement pour poursuivre sa convalescence et sa réhabilitation en vue d'être adoptée : « Elle est actuellement énergique, brillante et réactive [...] Elle sera placée en famille d'accueil pour son rétablissement », lisait-on sur Facebook.