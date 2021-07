Son petit ami abandonne son chien : elle concocte un plan inoubliable pour se venger ! (Vidéo)

Un homme a certainement fait la plus grosse erreur de sa vie : il a abandonné le chien de sa petite amie. Cette dernière, indignée, a décidé de se venger de la meilleure des manières.

Le dicton est bien connu : « La vengeance est un plat qui se mange froid. »

La jeune femme était effondrée après la disparition de son animal de compagnie, prénommé Navy, qu'elle a cherché dans le moindre recoin.

Un ami de son compagnon, qui a participé à l'opération scandaleuse, a fini par avoir mauvaise conscience et lui a avoué la vérité : Navy a été abandonnée. La raison ? Il ne s'agissait pas d'un chien de race !

La détresse de la Mexicaine s'est muée en fureur. Guidée par son ire, elle a échafaudé un plan que personne n'est près d'oublier !

© La Vanguardia (capture d'écran)

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux

Après avoir récupéré le canidé grâce à son ami, la jeune femme a trouvé le châtiment parfait, rapporte Sud Info.

Elle a emmené le traître dans le désert et lui a bandé les yeux. Elle a ensuite placé des pancartes entre ses mains racontant le méfait : « J'ai abandonné le chien de ma petite amie parce qu'il n'était pas de pure race. Mais mon meilleur ami m'a trahi et l'a confessé à ma petite amie. Maintenant, je vais en subir les conséquences. »

Une fois le message véhiculé, elle lui a demandé de s'accrocher à une barrière et de compter jusqu'à 15 avant de retirer le bandeau. Croyant recevoir un beau cadeau, il a été stupéfait de découvrir Navy auprès de sa propriétaire, qui l'a affronté. L'homme a continué de nier les faits. La jeune femme a décidé de le laisser seul et s'en est allée, afin qu'il ressente ce que Navy a enduré par sa faute.

À la suite de cette histoire, le petit ami est évidemment devenu un ex. La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et a récolté plus de 10 millions de vues à ce jour. La vengeance de la Mexicaine a été applaudie par des milliers d'internautes.