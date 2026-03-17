Alertées par une vidéo choquante la police et la SPA sauvent un chiot Shih Tzu enfermé dans une cage

Sauvé de justesse par la SPA Marseille Provence et la Police municipale, un jeune Shih Tzu de seulement 10 mois a été extrait d’une situation de maltraitance extrême dans le 3e arrondissement de Marseille. L’animal, découvert dans des conditions épouvantables et après la diffusion d’une vidéo montrant des violences insoutenables, est désormais en sécurité et placé sous observation. Alertés par des riverains profondément choqués, les intervenants ont mis fin à un calvaire qui durait depuis un certain temps. Une intervention qui montre à quel point les signalements du voisinage peuvent s’avérer précieux et décisifs pour sauver des animaux en détresse.

On ne connaît pas encore son nom, mais on sait qu'il vivait un véritable cauchemar au quotidien et que, fort heureusement, ce dernier a pris fin avec l'intervention de la SPA Marseille Provence et de la Police municipale de Marseille. Jeune Shih Tzu de 10 mois, il subissait à la fois la brutalité, l'insalubrité et les privations jusqu'à son sauvetage.

Ce dernier a eu lieu le lundi 9 mars 2026 à la suite de signalements effectués par des habitants du quartier Felix Pyat, dans le 3? arrondissement de Marseille. Les témoins étaient extrêmement inquiets pour le petit chien victime de maltraitance.

A l'arrivée des membres de l'association de protection animale et des forces de l'ordre, le malheureux canidé a été découvert « prostré dans une cage à canaris », indiquait France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur .

Le quadrupède était « terrorisé », d'après la SPA Marseille Provence, qui venait de prendre connaissance d'une vidéo particulièrement choquante « dans laquelle on voyait le chien être roué de coups » et entendait ses hurlements de douleur glaçants.



SPA Marseille Provence

Le chien est entre de bonnes mains et sous observation

En plus des actes de violence, le Shih Tzu devait vivre au milieu de ses propres déjections, d'un tas de détritus de toutes sortes et sans eau.

A lire aussi : Ignorée pendant des mois à cause de la perte d’un œil, cette chienne surmonte tous les obstacles pour connaître enfin le bonheur (vidéo)

Arraché à cet enfer et pris en charge par la SPA Marseille Provence, le rescapé est « actuellement en observation ».

Xavier Bonnard, président de l'association, précise qu'il y avait déjà eu une intervention dans le secteur, en particulier dans « un camp de Roms » où des « cochons sur le point d'être égorgés à la hache » avaient été sauvés in extremis.