La résurrection de Teddy, Braque allemand squelettique victime d'abandon qui rêve de rencontrer sa nouvelle famille

Découvert dans un triste état et à bout de forces, Teddy a pu remonter la pente grâce à sa grande détermination et à une association aveyronnaise, qui l’a sauvé, soigné et cajolé. Cet adorable chien attend à présent qu’on lui trouve une famille aimante.

S’il pouvait parler, Teddy aurait raconté lui-même son émouvante histoire, témoigné du difficile quotidien qui était le sien jusqu’à son sauvetage, ainsi que de la bienveillance et la passion que l’équipe d’1 Toit pour toi a déployées pour l’aider à se remettre sur pattes. Ses yeux en parlent aussi à merveille ; on peut s’en rendre compte en découvrant ses photos sur la page Facebook de l’association.

Marline Bruel, bénévole au sein d’1 Toi pour toi, a bien voulu livrer le récit de ce chien miraculé à la rédaction de Woopets.

Braque allemand à poil court âgé d’un an, Teddy avait été découvert et sauvé en janvier dernier dans une petite commune de l’Aveyron. Il était alors dans un état désastreux, « très amaigri voire même squelettique », détaille Marline Bruel. Malgré cela, il semblait déjà déterminé à s’en sortir : « Teddy était fatigué mais montrait une force de vivre irréprochable », poursuit la bénévole.

L’équipe d’1 Toit pour toi était aussi triste face à sa souffrance qu’en colère vis-à-vis des personnes l’ayant à ce point négligé.

Le canidé n’était pas identifié. Ses bienfaiteurs s’en sont rendu compte quand ils l’ont emmené se faire examiner par le vétérinaire, immédiatement après sa découverte. Ils ne pouvaient donc pas le prendre en charge dans l’immédiat, puisqu’il leur fallait attendre la fin du délai légal de 8 jours. Son séjour en fourrière terminé et personne n’étant venu le réclamer, l’association pouvait enfin s’occuper de lui et le confier à une de ses familles d’accueil.

Depuis, cette dernière « le dorlote et lui fait reprendre du poids », l’aidant à comprendre qu’il est aimé et que, désormais, il n’aura plus à avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Ni de nourriture, ni d’affection…

Lui trouver une famille pour qu'il puisse continuer sa vie

Aujourd’hui, Teddy se porte beaucoup mieux et attend de passer à la nouvelle grande étape de sa vie : l’adoption. 1 Toit pour toi, qui le décrit comme « dynamique, aimant les balades, adorable et affectueux », lui cherche une famille.

Pétri de qualités, le Braque allemand a tout pour plaire et se faire une place de choix au sein d’un foyer aimant. Teddy est très sociable, allant volontiers vers les humains, y compris les enfants, et ses congénères.

Il a su tourner la page de son passé, et veut désormais aller de l’avant et apporter de la joie à ceux qui voudront bien lui ouvrir les portes de leur maison. « Il n’a aucune séquelle psychologique du fait de son errance », assure, en effet, Marline Bruel.

« Notre vœu le plus cher pour Teddy est qu'il trouve une famille pour qu'il puisse continuer sa vie, poursuit-elle. Et que cette famille lui donne de l’amour et continue l'éducation que nous avons commencée avec lui. »

Source photos : 1 Toit pour toi / Facebook