Son chien dort avec lui depuis 6 ans, mais sa nouvelle compagne lui demande de faire un choix

Cela fait 6 ans que cet Anglais profite de son quotidien avec son Bouledogue Français. Le duo partage tout et aime tous les moments passés ensemble. Récemment, l’homme a accueilli une nouvelle personne dans sa vie avec qui il s’entend parfaitement, excepté sur un point crucial : le chien.

La situation parait inextricable selon le témoignage de l’Anglais recueilli par People. Il expliquait : « Nous n’avons pas passé une seule nuit ensemble car je ne laisserai pas mon chien seul et elle ne veut pas dormir chez-moi à cause de mon chien ». Si dans le jeune couple, l’harmonie est présente pour la plupart des sujets, la question du chien est source de nombreuses tensions pour la petite amie, peu habituée aux animaux et en désaccord face aux choix éducatifs de son compagnon.

« Il est mon monde absolu »

Pour l’homme, il est impossible de vivre sans son chien, ce « bébé à fourrure » qui a été présent ces dernières années dans les bons moments comme dans les moins bons.

Le duo a forcément ses petites habitudes. Le petit Bouledogue dort par exemple toutes les nuits sur le lit de son propriétaire. Ce dernier ajoutait : « Depuis qu’il est chiot, il dort sur mon lit avec moi, je ne l’envisage pas autrement ».

« Elle pense que les chiens ne devraient pas être autorisés sur le lit »

Sur le forum Mumsnet, le propriétaire du Bouledogue Français expliquait qu’il avait rencontré une femme il y a peu. Si elle a été attendrie par la boule de poils, elle admettait avoir des réserves quant à sa trop grande proximité avec son propriétaire. Pour elle, le chien ne devrait pas avoir accès à tous les meubles, en particulier le lit et le canapé.

En réponse, l’homme, désabusé, affirmait : « Je ne vois pas où peut aller cette relation. Je mettrai toujours mon chien avant toute relation ».

« Vous n’êtes pas compatible »

Les internautes se sont montrés très soutenants avec le propriétaire du Bouledogue. Pour la plupart, ils sont du même avis, en témoigne un commentaire : « Je ne bouleverserais pas la vie de mon animal de compagnie pour une nouvelle relation pour être honnête ».

Pour eux, la réponse est claire : « Si les chiens avaient besoin de meubles, ils les auraient inventés ».

Dans un futur proche, l’Anglais trouvera peut-être la solution pour concilier son amour pour son chien et sa nouvelle relation. Un lit plus large ou un panier tout confort seraient peut-être la solution ?