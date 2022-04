Elle amène son chien lors de son premier rendez-vous, mais l'homme a une réaction déconcertante

Une jeune femme a expliqué sur le site web communautaire Reddit qu'un homme l'avait critiquée pour avoir amené son chien lors de leur premier rendez-vous. Une réaction déconcertante.

Le 31 mars 2022, le quotidien britannique Mirror a dédié un article à une jeune femme de 22 ans, déçue par la réaction qu'un homme a eue à la suite de leur premier rendez-vous. Après avoir fait connaissance sur un site de rencontre et avoir échangé des messages pendant 6 mois, les 2 tourtereaux vivant à une centaine de kilomètres l'un de l'autre ont décidé de se rencontrer en chair et en os.

Pour un premier rendez-vous, rien de tel qu'un joli site naturel et pittoresque. Comme ils ont convenu de se voir pour la première fois dans un parc, la jeune femme a emmené Milo, son Labrador Retriever de 4 ans. Après tout, son correspondant lui avait dit un jour qu'il « adorerait rencontrer son chien ».

« Tu as fait plus attention à ton chien qu'à moi »

Le couple s'est promené en compagnie de l'animal, avant de s'arrêter pour boire un café. À la fin de cette superbe journée, les 2 jeunes gens ont embarqué dans leurs trains respectifs pour rentrer chez eux. C'est au cours de ce trajet que la propriétaire de Milo a eu une mauvaise surprise.

« Je lui ai envoyé un texto sur le chemin du retour pour le remercier pour cette belle journée. Il a mis environ 5 heures pour répondre, ce qui était étrange car il répondait généralement dans les 10 minutes, a-t-elle expliqué aux utilisateurs de Reddit, quand il a finalement répondu, il a dit :"Tu as fait plus attention à ton chien qu'à moi. Tu es venu me voir, pas jouer avec ton chien. Je ne comprends même pas pourquoi tu l'as amené." » Stupeur.

Son interlocuteur a même soutenu que le Labrador Retriever à la robe noire les avait empêchés de faire plus d'activités. En somme, il a gâché leur premier rendez-vous ; mais il accepte de la revoir une deuxième fois à une condition : Milo ne doit pas venir. Après cette révélation qui l'a fortement bouleversée, la jeune femme a demandé conseil aux internautes : doit-elle accepter un autre rendez-vous avec cet homme ?

La jeune femme a besoin d'avis

« J'aime mon chien plus que tout, donc c'est un gros problème pour moi, a indiqué la maîtresse du Labrador, je pense que c'est stupide la façon dont il a changé d'avis et m'a blâmée pour un mauvais rendez-vous à cause de mon chien. » La plupart des internautes l'ont dissuadée de le revoir, tandis que quelques-uns ont quand même approuvé la remarque du jeune homme de 25 ans.

« Je suis sorti avec quelqu'un une fois, qui me disait constamment que j'accordais plus d'attention à mon chien qu'à lui. Il était jaloux et piquait une crise quand je témoignais de l'affection à mon chien, quand je le promenais et quand je jouais avec lui. [...] Il avait peu confiance en lui et avait une faible estime de soi dans de nombreux autres aspects de sa vie [...] », a commenté une utilisatrice de Reddit ; « Je n'aime pas ça. Si tu veux être mon amoureux, tu dois t'entendre avec mon chien. Je ne le reverrais plus ! » a estimé une autre.

À l'heure actuelle, nous ne savons pas quelle décision la propriétaire de Milo a prise.