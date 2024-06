Solidarité Peuple Animal présente une série d’actions fortes à l'occasion de la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie

Face aux chiffres d’abandons d’animaux toujours aussi alarmants d’année en année, la plateforme Solidarité Peuple Animal se prépare à mener des initiatives marquantes contre ce fléau, et ce, dès la fin de ce mois de juin, date symbolique, car elle correspond au début du pic d'abandons. En plus de la Journée mondiale contre l’abandon, un évènement d’adoption symbolique de peluches et une marche des croquettes seront également organisés.