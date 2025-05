Seul depuis des jours, un petit chien enfermé dans un appartement est enfin secouru par les pompiers

Depuis plusieurs jours, les aboiements incessants d’un petit chien enfermé seul dans un appartement franc-comtois préoccupaient les voisins, d’autant plus qu’ils n’avaient pas l’habitude de l’entendre. Ce dimanche 18 mai, les secours sont finalement intervenus pour mettre fin à une situation devenue intenable. Grâce à l’action conjointe des sapeurs-pompiers et de la police nationale, l’animal a pu être secouru sain et sauf. Silencieux et docile, il a été confié à la fourrière. Une enquête est désormais en cours pour faire la lumière sur les circonstances de cet abandon et déterminer les responsabilités des propriétaires.

C’est la fin du calvaire pour un chien qui ne cessait de gémir et d’aboyer depuis plusieurs jours dans l’appartement de ses maîtres, au 3e étage d’un immeuble à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Et pour cause ; l’animal y était enfermé, désespérément seul.

Ses cris de détresse étaient entendus par les voisins, qui ont fini par appeler les secours. L’après-midi du dimanche 18 mai, ces derniers sont passés à l’action. Les sapeurs-pompiers sont, en effet, arrivés sur les lieux, tout comme la police nationale, rapportait Le Progrès.

Leur intervention s’est déroulée en présence d’une poignée de riverains. « Les cris plaintifs, quand on a eu un chien, ça ne trompe pas, a déclaré l’un d’eux. En plus, d’habitude, on ne l’entend jamais ce petit chien. Ce n’était vraiment pas normal. »

Examen vétérinaire pour le chien, convocation au commissariat pour ses maîtres

Les soldats du feu ont positionné leur camion face à l’immeuble situé rue Lafayette, puis l’un d’eux a été hissé jusqu’à la fenêtre du 3e étage grâce à la grande échelle pour accéder au logement. Il a ainsi pu se saisir du quadrupède, qui n’a pas opposé de véritable résistance. Il s’est même montré particulièrement docile.

Le petit chien au pelage noir marqué de blanc, probablement un Staffordshire Bull Terrier, s’est ensuite laissé enfermer dans une caisse de transport, puis a été confié à la fourrière municipale où il devait subir un examen vétérinaire.

Toujours d’après Le Progrès, les propriétaires du canidé secouru pourraient être très prochainement interrogés par les forces de l’ordre. Ils risquent fort de faire l’objet d’une procédure pour maltraitance.