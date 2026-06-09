Seul dans un kayak à la dérive en mer du Nord, un chien est secouru à 4 km du rivage par un bateau d'excursion (vidéo)

Après des heures de solitude et d'angoisse en pleine mer, Bruce a finalement été retrouvé vivant à bord de son kayak, à près de 4 kilomètres des côtes anglaises. Le chien a pu regagner la terre ferme grâce à l’intervention déterminante de l’équipage d’un bateau d’excursion.

Alors que la situation paraissait désespérée pour Bruce, un Berger Allemand s'étant retrouvé à la dérive à des kilomètres des côtes, il a fini par être localisé et secouru par l'équipage d'un bateau d'excursion, rapportait la BBC .

Les faits ont eu lieu le lundi 8 juin à Bamburgh, dans le Northumberland (nord-est de l'Angleterre). Le chien au pelage noir s'apprêtait à accompagner son maître en kayak, quand l'embarcation s'est détachée et a été emportée au large par le courant. Le quadrupède était seul à bord, à la merci des vagues.



Serenity Farne Island Boat Tours / Facebook

Son propriétaire a bien tenté de le rattraper à la nage, mais il a rapidement été distancé et a dû faire demi-tour. Une sage décision d'après Jimmy Reid, capitaine du Serenity. « Je pense qu'il y aurait eu plusieurs victimes s'il avait continué », explique, en effet, ce dernier à la BBC.

C'est l'équipage de ce bateau, proposant des trajets entre le port de Seahouses Harbour et les îles Farne, qui a retrouvé et secouru le canidé.

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Le Serenity venait tout juste de débarquer ses passagers quand il a reçu l'alerte des gardes-côtes au sujet de Bruce. Jimmy Reid et son équipier Aaron Fordy étaient d'autant plus déterminés à intervenir que celui-ci possède 2 Bergers Allemands ; ce sauvetage lui tenait donc particulièrement à cœur.

Sauvetage inespéré à 4 kilomètres des côtes

Le capitaine a estimé la trajectoire du kayak qu'il a finalement localisé à 4 kilomètres au large de Bamburgh. Vu de loin, l'embarcation semblait vide. Toutefois, en s'en approchant, Jimmy Reid et Aaron Fordy ont été soulagés de constater que le chien s'y trouvait toujours et qu'il était en vie.



Serenity Farne Island Boat Tours / Facebook

Leur première tentative de le faire monter à bord s'est soldée par un échec ; ils ont essayé de lui faire porter un harnais, mais ce dernier a glissé et Bruce est tombé à l'eau. Fort heureusement, Aaron Fordy « s'est penché et l'a attrapé par la peau du cou », raconte Jimmy Reid.



Serenity Farne Island Boat Tours / Facebook

Le Berger Allemand a été séché et réchauffé. Il a pu être ramené au port de Seahouses Harbour et rendu sain et sauf à son maître. Jimmy Reid s'est dit « fou de joie » d'avoir pu le ramener auprès des siens.



Serenity Farne Island Boat Tours / Facebook

Ce sauvetage quasi-miraculeux a été filmé et la vidéo postée sur la page Facebook « Serenity Farne Island Boat Tours ». La voici :

Le conseil Woopets : que faire lorsqu'un chien tombe à l’eau en mer ?

Une chute en mer ou en eau libre peut rapidement devenir critique pour un chien, même s'il est bon nageur. L’essentiel est d’agir vite, mais surtout de façon sécurisée et réfléchie. Voici les bons réflexes à adopter dans ce genre de situation :

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Ne jamais se jeter à l’eau sans évaluer le courant : le maître peut lui-même se mettre en danger et aggraver la situation.

Garder le chien en visuel en permanence et tenter de le rassurer à distance.

Prévenir immédiatement les secours en mer en donnant une localisation précise.

Utiliser un objet flottant si possible (corde, bouée, planche…) pour faciliter le maintien à la surface ou le rapprochement vers un bateau.

Une fois le chien secouru, il est important d'agir sur l'hypothermie qui est inévitable, en particulier après une longue présence dans l'eau. Tremblements, respiration lente et léthargie font partie des symptômes à surveiller. Dans tous les cas, il est fortement conseillé d'emmener le chien chez le vétérinaire pour un examen de précaution.

Enfin, en prévention, le gilet de sauvetage pour chien reste un accessoire de sécurité indispensable lors des sorties en bateau.