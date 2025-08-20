« Ses propriétaires n'avaient pas de temps à lui consacrer », déprimée d'être au refuge, cette chienne profite de sa nouvelle vie auprès d'un adoptant responsable (vidéo)

Rose a été abandonnée dans un refuge de l’Illinois, aux États-Unis, car ses propriétaires « étaient allergiques et n’avaient pas de temps à lui consacrer ». Timide et déprimée, la chienne a eu beaucoup de mal à trouver de nouveaux adoptants. Jusqu’au jour où le bonheur est venu frapper à la porte de son cœur…

« Rose nous avait été confiée, car ses propriétaires étaient allergiques et n'avaient pas de temps à lui consacrer », déclare Kameron DeBoer, membre de l’organisme Aurora Animal Care and Control, au micro de Newsweek. « Nous ne savons pas grand-chose de son passé, mais nous savons qu’elle a toujours été un peu timide, qu’elle aimait câliner sa famille et qu’elle était très obéissante. »

Après avoir connu la chaleur d’un doux foyer, la chienne a eu beaucoup de mal à s’adapter à la vie au refuge. Cet endroit peut être particulièrement stressant pour nos amis les animaux.

© @auroraanimalsil / TikTok (capture d'écran)

Une chienne déprimée

Quelque temps après son arrivée au refuge, la belle Rose a reçu son billet pour une nouvelle vie ! Ravis, ses bienfaiteurs l’ont vue quitter les lieux aux côtés de ses nouveaux adoptants. Malheureusement, son bonheur ne fut que de courte durée…

Très vite, sa « famille » l’a rendue au personnel d'Aurora Animal Care and Control. La raison évoquée ? Elle ne s’entendait pas avec le chien du foyer, ce qui a grandement surpris les membres de l’organisme.

« Lors de son premier séjour chez nous, elle a tenu bon, mais elle est devenue très déprimée après son retour, indique Kameron, nous avons essayé de la mettre plus à l'aise en lui accordant des moments individuels dans un cadre calme. »

Triste d’être revenue à la case départ, Rose s’est enfermée dans sa coquille. Ses anges gardiens avaient peur qu’elle ne trouve pas de nouveaux adoptants… « Rose a le problème de tous les chiens timides : ils ont du mal à créer un lien », souligne Kameron. Il leur faut simplement du temps pour s’habituer et se sentir à l’aise avec de nouvelles personnes.

@auroraanimalsil This girl just can’t catch a break. ???? Rose’s first owner gave her up because they “didn’t have time.” But truthfully? She’s incredibly low-maintenance—calm, quiet, and content with a soft spot to nap and a little love. She was adopted briefly then returned, this time for not getting along with the house dog. But here at the shelter, she’s been nothing but peaceful and respectful with calm, polite dog friends. ???? We bring her into the office during the day to give her a break, because in the kennel, all she does is pace & search for a way out. Not to run—just to go home. ???????? She’s not needy. She’s not high-energy. She just doesn’t belong behind bars. If you’ve got a quiet home and a gentle heart, she’s been waiting just for you. Stop by during our adoption hours to meet this gentle soul. ???? Adoption hours are 12 pm to 4 pm, Monday through Saturday. ????600 S River St, Aurora, IL 60506 #adopt #rescue #savealife #shelterdog #AuroraAnimalCareAndControl #AuroraIL ? snowfall - Øneheart & reidenshi

Rose a eu droit à son happy ending

Rejetée 2 fois et déprimée, Rose avait perdu tout espoir de connaître le bonheur de la vie de famille. Mais comme on dit : « Ne jamais dire jamais ! »

D’après nos confrères d’outre-Atlantique, la boule de poils adorable a fini par trouver chaussure à sa patte, pour le plus grand soulagement de ses bienfaiteurs. Son nouveau propriétaire lui donne tout le temps et l’espace dont elle a besoin pour s’ouvrir.

© @auroraanimalsil / TikTok (capture d'écran)

« Elle n’est pas du genre à être turbulente et à s’énerver, conclut Kameron, elle cherche simplement un endroit où se détendre et profiter de la vie. Et c’est exactement ce qu’elle a trouvé. »