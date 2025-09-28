Serviettes à son effigie, nœud papillon et boisson signature à son nom, quand un chien devient la star du mariage de ses maîtres (vidéo)

Pour Jackie et Ben, leur chien Lumi n’est pas seulement un compagnon à 4 pattes ; il est un membre de la famille à part entière. Alors, lorsque le couple a planifié son mariage, il était impensable de ne pas lui réserver une place de choix.

Jackie et Ben s’apprêtaient à se dire oui pour la vie, mais il aurait été hors de question pour ce couple de New-yorkais de fêter son union sans faire de Lumi la vedette du plus beau jour de leur vie.

Ce chien de race Samoyède, âgé de 4 ans, est un peu leur enfant. Il est à leurs côtés depuis ses 9 mois, et il était donc tout naturel pour eux de le célébrer en tant que tel.

“Il a joué un rôle important dans notre vie et nous voulions l'inclure dans notre journée spéciale, car il fait partie de notre petite famille et nous voulions honorer cela”, explique, en effet, Jackie à Newsweek , qui relaie la vidéo compilant les moments phares du mariage avec le quadrupède à l’épaisse fourrure blanche en vedette.



littlebearlumi / Instagram

“5 façons dont nous avons inclus notre chien dans notre mariage”, peut-on lire au début de la séquence en question, postée le 2 juillet 2025 sur le compte Instagram qui lui est dédié : “@littlebearlumi”. La voici :

Les invités ont ainsi eu droit à des serviettes de table, une décoration de gâteau de mariage et des pancartes géantes à l’effigie de Lumi, ainsi qu’à un menu de boissons à son nom et une véritable entrée de star. Bien entendu, c’est aussi le chien qui a été chargé d’amener les alliances au moment où ses humains ont échangé leurs vœux.



“Un si beau mariage pour une si belle famille !”

"Soyons honnêtes, c'était, en réalité, le mariage de Lumi", indique la légende accompagnant la vidéo, qui est rapidement devenue virale en suscitant plus de 43 000 “j’aime” et de nombreux commentaires de la part d’internautes amusés et attendris.

“Les têtes géantes de Lumi sont absolument épiques”, a ainsi écrit l’un d’eux au sujet des pancartes, qui ont d’ailleurs fait l’objet de multiples réactions.



“Un si beau mariage pour une si belle famille !” a commenté un autre. “C'était génial de la part de Lumi de vous inclure tous les 2”, a plaisanté un 3e.