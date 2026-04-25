Séparé de son maître évacué en hélicoptère à cause d'un accident en randonnée, un chien le retrouve 6 jours après

Laissé seul en pleine nature pendant près d'une semaine, Ruger a finalement été retrouvé sain et sauf par son maître, venu le chercher lui-même alors qu'il venait de sortir de l'hôpital. Une issue heureuse pour ce chien courageux et son propriétaire.

Parti en randonnée en montagne avec son maître, Ruger s'est retrouvé séparé de ce dernier pendant près d'une semaine, l'homme ayant dû être évacué par les airs et hospitalisé à cause d'une blessure. Laissé sur place, le chien a fini par être localisé et remis à son humain, rapportait Your Central Valley .

Croisé Berger Allemand, Ruger accompagnait son propriétaire en randonnée le vendredi 10 avril dans le comté de Monterey, en Californie (Etats-Unis), quand un accident est survenu. A ce moment-là, le duo se trouvait sur le site de Cienega Camp, au cœur de la région sauvage de Big Sur.

Blessé, le randonneur a dû être évacué par hélicoptère. Une opération de sauvetage réalisée par Big Sur Fire, une organisation bénévole qui fournit des services d'urgence dans la région. D'après ses responsables, l'équipe de secours n'était pas en mesure de prendre le quadrupède en charge. Celui-ci a donc été laissé sur les lieux.

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Retrouvé dès le retour du maître

Le lendemain, Big Sur Fire a lancé un appel à l'aide à la communauté locale, demandant à ses membres d'ouvrir l'œil et de la contacter s'ils venaient à l'apercevoir.

6 jours après l'accident, le maître de Ruger ayant quitté l'hôpital, il a décidé de retourner sur le camp de randonnée pour le chercher lui-même. Il prévoyait d'y passer 5 jours, mais il a réussi à localiser son chien peu après son arrivée.

Des retrouvailles joyeuses et émouvantes ont ainsi eu lieu. Sain et sauf, le canidé est rentré à la maison pour se remettre de sa mésaventure.



Monterey County Sheriff's Office

Les conseils Woopets : comment assurer la sécurité de son chien en randonnée ?

Une randonnée avec son chien demande de la préparation pour prévenir les accidents, les fugues ou les coups de fatigue. Quelques réflexes simples permettent de profiter de cette expérience en toute sécurité :

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